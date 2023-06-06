STAR TV ÖMER 21. BÖLÜM FRAGMANI İZLE EKRANI: Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 06.06.2023 07:19
Güncelleme Tarihi: 06.06.2023
07:19
Star TV Ömer 21. Bölüm fragmanı izle ekranı ile gündemdeki yerini aldı. Her pazartesi akşamı seyirciyle buluşan yapımın son bölümü şok etkisi bırakan bir sahne ile bitmişti. Haluk'un Ömer'in kapısına gelip Gamze'den oğlunu almak istemesi herkesi şaşkına çevirmişti. İntikam hırsıyla dolup taşan Haluk, sadece Gamze değil, tüm ailesinin de başını ağrıtacak adımlar atar. Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak sorusu arama motorlarında aratılıyor. Son bölüm ardından heyecan doruklara ulaşmış durumda. İşte, Ömer 21. Bölüm fragmanı izle linki…