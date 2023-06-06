STAR TV ÖMER 21. BÖLÜM FRAGMANI İZLE EKRANI: Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Hakan'ın iş yerine gelmesi, tek başına evini geçindirmek ve ayakta durmak için mücadele eden Nisa ile aralarında büyük bir kavganın yaşanmasına sebep olur. Emine'nin Yaman'la olan yakınlığını sürdürmesiyse Nisa için günden güne daha da büyüyen bir sıkıntıdır. Haluk'un ortaya çıkışıyla üzerlerindeki baskı daha da artan Ömer ve Gamze, evlendiklerini bir an önce Tuna'ya söylemek isterler. Ancak onlardan daha önce harekete geçen Haluk, Tuna'yı Gamze'den koparacak acımasız bir plan için düğmeye basar.