Giriş Tarihi: 08.01.2024 19:23
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
19:23
ÖMER 39. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Star TV Ömer 39. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?
Yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer'in tüm imkânsızlıklara rağmen tutundukları aşklarını konu edinen sevilen dizi, yeni bölüm heyecanı yaşanırken, bir yandan da fragman bekliyor! 38. bölümü ile bu akşam ekranlara gelen Ömer'in yeni bölüm fragmanı merekla takip ediliyor. Peki, Star TV Ömer 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?