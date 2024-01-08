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Haberler Fotohaber ÖMER 39. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Star TV Ömer 39. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 08.01.2024 19:23 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 19:23

ÖMER 39. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Star TV Ömer 39. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer'in tüm imkânsızlıklara rağmen tutundukları aşklarını konu edinen sevilen dizi, yeni bölüm heyecanı yaşanırken, bir yandan da fragman bekliyor! 38. bölümü ile bu akşam ekranlara gelen Ömer'in yeni bölüm fragmanı merekla takip ediliyor. Peki, Star TV Ömer 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

ÖMER 39. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Star TV Ömer 39. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Ömer 39. bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Her hafta heyecanla ekranlara gelen dizinin bu haftaki bölümünde Tahir'in Eda'nın başına gelenleri öğrenmesi, Gamze'nin hamileliği gibi konular gündeme gelecek. Peki, Ömer 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar!

ÖMER 39. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Star TV Ömer 39. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

ÖMER 39. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Star TV ekranlarında yeni bölümüyle 8 Ocak Pazartesi ekrana gelen dizinin, yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı!

Yeni bölümün hemen ardından yayınlanması beklenen fragman, haberimize eklenecektir.

İşte, 38. bölüm hakkında;

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ÖMER 39. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Star TV Ömer 39. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

ÖMER 38. BÖLÜM ÖZETİ

Eda'nın başına gelenleri öğrenen Tahir, yaşananları söylemedikleri için Ömer'e ve Reşat'a öfke kusarak kızını alıp götürür. Emine ve Yaman'ın kaçırılması Ömer ve Reşat'ın tehlikeye atılmasına neden olur.
Büyük sorunların ortasında kalan Gamze, beklenmedik hamileliğin getirdiği duygusal yükün ve stresin altında ezilirken bu haberi Ömer ile paylaşmak için doğru zamanı beklemektedir.

ÖMER 39. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Star TV Ömer 39. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Kızının başına gelenlerden dolayı Şükran'ı suçlayan Tahir, ona ve Eda'ya büyük bir baskı uygularken, Vicdan ve Nilüfer de bu baskıdan payına düşeni alır. Bu duruma son vermek isteyen Reşat ise oğlundan beklemediği kadar sert bir karşılık görür.
Gamze evin satışa çıkarılmasının arkasında Nevzat'ın parmağının olduğunu öğrenirken, köşeye sıkışan Nevzat, Gamze'nin sakladığı sırrı Ömer'in öğrenmesine neden olur. Reşat'ın ise geçmişten çıkıp gelen karanlık misafir ile tanışma zamanı gelmiştir.

ÖMER 39. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Star TV Ömer 39. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

ÖMER 38. BÖLÜM TIKLA İZLE EKRANI HAKKINDA

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