ÖMER 39. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Star TV Ömer 39. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Kızının başına gelenlerden dolayı Şükran'ı suçlayan Tahir, ona ve Eda'ya büyük bir baskı uygularken, Vicdan ve Nilüfer de bu baskıdan payına düşeni alır. Bu duruma son vermek isteyen Reşat ise oğlundan beklemediği kadar sert bir karşılık görür.

Gamze evin satışa çıkarılmasının arkasında Nevzat'ın parmağının olduğunu öğrenirken, köşeye sıkışan Nevzat, Gamze'nin sakladığı sırrı Ömer'in öğrenmesine neden olur. Reşat'ın ise geçmişten çıkıp gelen karanlık misafir ile tanışma zamanı gelmiştir.