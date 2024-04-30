Giriş Tarihi: 30.04.2024 00:54
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
00:54
Ömer 54. Bölüm 1. Fragman yayında! FİNAL BÖLÜMÜ... Star TV ile Ömer yeni bölüm fragmanı izle
Star TV ekranlarında Pazartesi günleri izleyicisi ile buluşan Ömer son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı ile gündemde. Haftaya heyecanlı bir başlangıç yapan dizide, gelecek hafta da neler olacağının ipuçları yeni bölüm fragmanı ile belli oluyor. Gamze'nin kaçırıldığı son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? İşte, Ömer 54. Bölüm fragmanı izle!