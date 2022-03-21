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Haberler FotoHaber Ömer Hayyam Sözleri: Ömer Hayyam Rubaileri İle Şiirlerinde Geçen En Anlamlı Resimli Aşk Sözleri
Giriş Tarihi: 21.03.2022 11:44 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 11:44

Ömer Hayyam Sözleri: Ömer Hayyam Rubaileri İle Şiirlerinde Geçen En Anlamlı Resimli Aşk Sözleri

Gelmiş geçmiş en iyi şair ve söz yazarlarından olan Ömer Hayyam'ın asıl adı Gıyaseddin Eb'ul Feth Ömer İbni Ibrahim'el Hayyam olarak bilinmektedir. 1048-1131 yılları arasında yaşamış olan ünlü şair aslen İranlıdır. Tarihte yaşamış birçok filozof ve şairlerin aksine doğum tarihinin tam olarak bilinmesinin sebebi, kendisinin bizzat araştırmalar yapıp doğum tarihini bulmasıdır. Eşsiz rubailerin yaratıcısı olan Ömer Hayyam sözleri ve şiirleri sebebiyle dünya çapında ün kazanmıştır. Ömer Hayyam rubaileri ve bu rubailerde geçen anlamlı aşk sözleri ile günümüzde bile okunmaktadır. Şairliğinin yanı sıra filozof, matematikçi ve astronomdur. Matematikte Binom açılımını kullanan ilk bilim insanıdır. İşte Ömer Hayyam'ın aşk sözleri...

Ömer Hayyam Sözleri: Ömer Hayyam Rubaileri İle Şiirlerinde Geçen En Anlamlı Resimli Aşk Sözleri

Evrensel olarak üstün şairliğiyle tanınan Ömer Hayyam, yaşadığı yıllarda felsefi sözleri ve şiirleriyle nam salmış, ölümünden yıllar sonra bile bilinirliğini muhafaza etmeyi başarmıştır. Dünya bilimi için önemli başarılara imza atan Hayyam, Celali takvimini hazırlayan bilim insanıdır. Matematik alanında birçok çalışması olduğu bilinen Ömer Hayyam sözleri ve şiirlerinin yanı sıra Pascal üçgenini oluşturan asıl kişidir. Bu yazımızda Ömer Hayyam'ın sözleri ve rubaileri ile zamana damga vuran, derin anlamlara sahip eserlerine ulaşabilirsiniz. İşte Ömer Hayyam rubaileri ve aşk sözleri...

Ömer Hayyam Sözleri: Ömer Hayyam Rubaileri İle Şiirlerinde Geçen En Anlamlı Resimli Aşk Sözleri

Ömer Hayyam Sözleri

Ömer Hayyam zamanın en büyük savaş karşıtı eylemcilerinden biri olması, dünyada küslük, gerginlik ve mal, mülk için yapılan savaşların anlamsız olduğuyla ilgili sözler üretmesine yol açmıştır. Ömer Hayyam'ın yazmış olduğu en güzel sözleri sizler için aşağıda sıraladık.

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Ömer Hayyam Sözleri: Ömer Hayyam Rubaileri İle Şiirlerinde Geçen En Anlamlı Resimli Aşk Sözleri

Denize düşüp kaybolan su damlası, toprağa karışan toz zerresi nedir bu dünyaya gelip gidişimizin manası, fena bir böcek işte, bugün var yarın yok.

Kendini satmayan adama ekmek yok. Sen de gel yuh çekme böylesi dünyaya.

Ömer Hayyam Sözleri: Ömer Hayyam Rubaileri İle Şiirlerinde Geçen En Anlamlı Resimli Aşk Sözleri

Gün doğarken sabah horozları, niçin acı acı bağırışırlar bilir misin? Tan yerini gösterip derler ki sana; bir gecen geçti gidiyor, sen neredesin?

Geçmiş olan dünden hiç yad etme, yarın da gelmişken feryat etme, düşünme geleceği de geçmişi de, şimdi şen ol da yaşamı berbat etme.

Ömer Hayyam Sözleri: Ömer Hayyam Rubaileri İle Şiirlerinde Geçen En Anlamlı Resimli Aşk Sözleri

İki günde bir somun geçiyorsa eline soğuk suyu da olursa bir kırık testide, niçin kendinden kötüsüne kul olur insan, ne diye girer kendi gibisinin hizmetine?

Ömer Hayyam Sözleri: Ömer Hayyam Rubaileri İle Şiirlerinde Geçen En Anlamlı Resimli Aşk Sözleri

Yaşamanın sırlarını bileydin ölümün sırlarını da çözerdin. Bugün aklın var, bir şey bildiğin yok, yarın akılsız, neyi bileceksin?

Yaşamanı akla uydurman gerekir, ama bilmezsin akla uygun olan nedir; bereket eli çabuktur zaman ustanın, başına vura vura sana da öğretir.

Ömer Hayyam Sözleri: Ömer Hayyam Rubaileri İle Şiirlerinde Geçen En Anlamlı Resimli Aşk Sözleri

İnsan yiyeceksiz, giyeceksiz edemez, bunlar için didinmene bir şey denmez. Ondan ötesi ha olmuş, ha olmamış, bu güzelim ömrünü satmaya değmez.

Eğer her şeyini kaybetmişsen ve cebinde bir ekmek alacak kadar paran kalmışsa, git kendine bir demet menekşe al ve ruhunu besle. Bence bu çok anlamlıdır ve kişinin öncelikle ruhunu beslemesi lazım.

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