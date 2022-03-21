Ömer Hayyam Sözleri: Ömer Hayyam Rubaileri İle Şiirlerinde Geçen En Anlamlı Resimli Aşk Sözleri

Gelmiş geçmiş en iyi şair ve söz yazarlarından olan Ömer Hayyam'ın asıl adı Gıyaseddin Eb'ul Feth Ömer İbni Ibrahim'el Hayyam olarak bilinmektedir. 1048-1131 yılları arasında yaşamış olan ünlü şair aslen İranlıdır. Tarihte yaşamış birçok filozof ve şairlerin aksine doğum tarihinin tam olarak bilinmesinin sebebi, kendisinin bizzat araştırmalar yapıp doğum tarihini bulmasıdır. Eşsiz rubailerin yaratıcısı olan Ömer Hayyam sözleri ve şiirleri sebebiyle dünya çapında ün kazanmıştır. Ömer Hayyam rubaileri ve bu rubailerde geçen anlamlı aşk sözleri ile günümüzde bile okunmaktadır. Şairliğinin yanı sıra filozof, matematikçi ve astronomdur. Matematikte Binom açılımını kullanan ilk bilim insanıdır. İşte Ömer Hayyam'ın aşk sözleri...