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HAC KAYIT YENİLEMEDE SON TARİH! 2027 Hac ön kayıt ve kayıt yenileme bitti mi, ne zaman?
Giriş Tarihi: 19.06.2026 14:37
HAC KAYIT YENİLEMEDE SON TARİH! 2027 Hac ön kayıt ve kayıt yenileme bitti mi, ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen 2027 hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için belirlenen yasal süre bugün itibarıyla sona eriyor. Kutsal topraklara gitme hayali kuran binlerce hacı adayının gözü kulağı e-Devlet ekranına çevrilmiş durumda. Peki, hac kayıt yenileme nasıl yapılır ve ne zaman bitiyor? İşte tüm detaylar.