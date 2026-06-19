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Giriş Tarihi: 19.06.2026 14:37

HAC KAYIT YENİLEMEDE SON TARİH! 2027 Hac ön kayıt ve kayıt yenileme bitti mi, ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen 2027 hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için belirlenen yasal süre bugün itibarıyla sona eriyor. Kutsal topraklara gitme hayali kuran binlerce hacı adayının gözü kulağı e-Devlet ekranına çevrilmiş durumda. Peki, hac kayıt yenileme nasıl yapılır ve ne zaman bitiyor? İşte tüm detaylar.

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HAC KAYIT YENİLEMEDE SON TARİH! 2027 Hac ön kayıt ve kayıt yenileme bitti mi, ne zaman?

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için kritik süreçte sona gelindi. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2027 dönemi başvurularının tamamlanması için son çağrısını yaptı. Adayların kura çekimine dahil olabilmeleri adına e-Devlet kapısı üzerinden işlemlerini eksiksiz ve hatasız bir şekilde tamamlamaları büyük önem arz ediyor.

HAC KAYIT YENİLEMEDE SON TARİH! 2027 Hac ön kayıt ve kayıt yenileme bitti mi, ne zaman?

E-DEVLET ÜZERİNDEN HAC BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hac ön kayıt ve güncelleme işlemleri geçmiş yıllarda olduğu gibi tamamen dijital ortamda yürütülüyor. Hacı adayları, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet kapısına giriş yaptıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Hac İşlemleri" dijital hizmet noktasına yönlendiriliyor.

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HAC KAYIT YENİLEMEDE SON TARİH! 2027 Hac ön kayıt ve kayıt yenileme bitti mi, ne zaman?

Bu ekrandan iletişim bilgileri, konaklama tercihleri ve varsa kuraya birlikte katılacağı kişiler seçilerek onaylama işlemi kolayca gerçekleştirilebiliyor.

2027 yılında ilk defa hacca gitmek üzere müracaat etmek isteyen vatandaşlara ön kayıt imkanı tanınmış olup kendilerinden kişi başı 1.250,00 TL (BinikiyüzelliTürkLirası) hac ön kayıt ücreti alınıyor.

E-DEVLET HAC İŞLEMLERİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HAC KAYIT YENİLEMEDE SON TARİH! 2027 Hac ön kayıt ve kayıt yenileme bitti mi, ne zaman?

2027 HAC ÖN KAYIT VE KAYIT YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, 2027 yılı hac ön kayıt ve mevcut kayıtların yenilenmesi işlemleri bugün (19 Haziran 2026) bitiyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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