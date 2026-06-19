HAC KAYIT YENİLEMEDE SON TARİH! 2027 Hac ön kayıt ve kayıt yenileme bitti mi, ne zaman?

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için kritik süreçte sona gelindi. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2027 dönemi başvurularının tamamlanması için son çağrısını yaptı. Adayların kura çekimine dahil olabilmeleri adına e-Devlet kapısı üzerinden işlemlerini eksiksiz ve hatasız bir şekilde tamamlamaları büyük önem arz ediyor.