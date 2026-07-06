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Haberler Fotohaber On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! 6 Temmuz 2026 Milli Piyango Online ile On Numara sonuçları
Giriş Tarihi: 06.07.2026 23:55

On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! 6 Temmuz 2026 Milli Piyango Online ile On Numara sonuçları

On Numara sonuçları, 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen çekilişin ardından araştırılmaya başlandı. MPİ Milli Piyango On Numara çekilişine katılan binlerce kişi, kazandıran numaraları ve bilet sorgulama ekranını merak ediyor. Çekiliş sonuçları açıklandıktan sonra ikramiye bilgileri de erişime açılacak.

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On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! 6 Temmuz 2026 Milli Piyango Online ile On Numara sonuçları

6 Temmuz 2026 MPİ Milli Piyango On Numara sonuçları, şans oyunu tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Büyük ikramiye hayali kuran vatandaşlar, çekilişte belirlenen kazanan numaraları ve On Numara sonuç sorgulama ekranını araştırıyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte biletler resmi ekran üzerinden kolayca sorgulanabilecek.

On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! 6 Temmuz 2026 Milli Piyango Online ile On Numara sonuçları

6 TEMMUZ 2026 ON NUMARA ÇEKİLİŞ BİLGİSİ

Haftanın her pazartesi ve cuma günü büyük merakla beklenen On Numara çekilişi, 6 Temmuz 2026 Pazartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak. Şans severlerin kuponlarını hazırlayarak beklediği bu dev organizasyon, noter huzurunda ve canlı olarak gerçekleştirilecek.

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On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! 6 Temmuz 2026 Milli Piyango Online ile On Numara sonuçları

ON NUMARA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

Çekiliş tamamlandıktan hemen sonra tüm kazanan kombinasyonlar ve bilet sorgulama işlemleri Milli Piyango Online resmi internet adresi (millipiyangoonline.com) üzerinden erişime açılacak.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! 6 Temmuz 2026 Milli Piyango Online ile On Numara sonuçları

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

"Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 10 TL'dir.

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır."

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör
#ON NUMARA

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