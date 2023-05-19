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Haberler Fotohaber On Numara sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 19 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 19.05.2023 18:52 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 18:55

On Numara sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 19 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango Online ile Sisal Şans işbirliğinde her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı çekilişinde şanslı numaralarla belirlenen On Numara sonuçları bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edilecek. 22 şanslı numaradan 10 tanesini doğru bilenlerin büyük ikramiye sahibi olduğu oyunu Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon doldurarak oynayanlar yoğun olarak On Numara sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 19 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. On Numara sonuçları sorgulama sayfası detayları ve tüm bilgiler.

On Numara sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 19 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

On Numara sonuçları 19 Mayıs 2023 Cuma günü yapılan MP TV canlı çekilişinde belirlenerek şans oyunu severlere ilan edilecek. Bugünkü MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenen sonuçlarla bilet sorgulama yapmak isteyenler yoğun olarak 19 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusu aracılığıyla araştırmalarına devam ediyor.

19 MAYIS ON NUMARA SONUÇLARI

Milli Piyango Online ile 19 Mayıs On Numara sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar şöyle;

On Numara sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 19 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango Online 19 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları

ON NUMARA NEDİR?

  • On Numara, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3'üncü madde hükümlerine göre belirlenir.
  • Sisal Şans, oyunun çekiliş sıklığını haftada iki olarak belirlemiştir. Çekilişler her hafta Pazartesi ve Cuma günleri yapılmaktadır.
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On Numara sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 19 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

  • On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
  • Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
  • Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
  • Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
On Numara sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 19 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

3. KAZANAN KATEGORİLER VE İKRAMİYE DAĞILIMI

Kazanan ikramiyeler aşağıdaki altı kategoriye ayrılmıştır:

  • Birinci kategori olan "10 bilen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından 10'nu içeren kombinasyonlardır;
  • İkinci kategori olan "9 bilen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından 9'unu içeren kombinasyonlardır;
  • Üçüncü kategori olan "8 bilen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından 8'ini içeren kombinasyonlardır;
  • Dördüncü kategori olan "7 bilen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından 7'sini içeren kombinasyonlardır;
  • Beşinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından 6'sını içeren kombinasyonlardır;
  • Altıncı kategori olan "0 bilen - hiç bilmeyen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından hiçbirini içermeyen kombinasyonlardır.
On Numara sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 19 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

3.2 İkramiye dağılım oranı, toplam cironun %40'ına eşittir.

İkramiye havuzu aşağıdaki yüzdelere bölünmüştür:

  • İkramiye havuzunun %15'i birinci kategori kazananlarına
  • İkramiye havuzunun %8'i ikinci kategori kazananlarına;
  • İkramiye havuzunun %10'u, üçüncü kategori kazananlarına;
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