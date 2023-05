On Numara sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 19 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Giriş Tarihi: 19.05.2023 18:52 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 18:55

Milli Piyango Online ile Sisal Şans işbirliğinde her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı çekilişinde şanslı numaralarla belirlenen On Numara sonuçları bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edilecek. 22 şanslı numaradan 10 tanesini doğru bilenlerin büyük ikramiye sahibi olduğu oyunu Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon doldurarak oynayanlar yoğun olarak On Numara sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 19 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. On Numara sonuçları sorgulama sayfası detayları ve tüm bilgiler.