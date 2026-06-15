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Haberler Fotohaber ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA: Milli Piyango Online 15 Haziran On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 15.06.2026 17:22

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA: Milli Piyango Online 15 Haziran On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

15 Haziran Pazartesi akşamı gerçekleştirilecek On Numara çekilişi için geri sayım başladı. Haftada iki kez düzenlenen şans oyununda kazandıran sayılar, canlı yayın sonrasında Milli Piyango Online üzerinden açıklanacak. Oyuna katılan vatandaşlar, sonuçları resmi kanallar aracılığıyla anlık olarak takip edebilecek ve sorgulama ekranı üzerinden çekiliş sonuçlarına ulaşabilecek.

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ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA: Milli Piyango Online 15 Haziran On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

15 Haziran Pazartesi akşamı noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekilişiyle birlikte kazanan sayılar açıklandı. Haftada iki kez yapılan şans oyununda çıkan sonuçlar, Milli Piyango Online'ın web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden erişime açıldı. Oyuna katılan vatandaşlar, sonuçları resmi kanallar aracılığıyla hızlı ve kolay şekilde sorgulayabiliyor.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA: Milli Piyango Online 15 Haziran On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

15 HAZİRAN ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango Online ekranında gerçekleşen15 Haziran On Numara sonuçları henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA: Milli Piyango Online 15 Haziran On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA SONUÇLARI CANLI İZLEME EKRANI

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA: Milli Piyango Online 15 Haziran On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA: Milli Piyango Online 15 Haziran On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

NE KADAR KAZANABİLİRSİNİZ?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#ON NUMARA ÇEKİLİŞ #MİLLİ PİYANGO ONLİNE

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