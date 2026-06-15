Haberler
Fotohaber
ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA: Milli Piyango Online 15 Haziran On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 15.06.2026 17:22
ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA: Milli Piyango Online 15 Haziran On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?
15 Haziran Pazartesi akşamı gerçekleştirilecek On Numara çekilişi için geri sayım başladı. Haftada iki kez düzenlenen şans oyununda kazandıran sayılar, canlı yayın sonrasında Milli Piyango Online üzerinden açıklanacak. Oyuna katılan vatandaşlar, sonuçları resmi kanallar aracılığıyla anlık olarak takip edebilecek ve sorgulama ekranı üzerinden çekiliş sonuçlarına ulaşabilecek.