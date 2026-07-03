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ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA: Milli Piyango Online 3 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 03.07.2026 18:05
ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA: Milli Piyango Online 3 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?
3 Temmuz Cuma akşamı gerçekleştirilecek On Numara çekilişi için geri sayım başladı. Haftada iki kez düzenlenen şans oyununda kazandıran sayılar, canlı yayın sonrasında Milli Piyango Online üzerinden açıklanacak. Oyuna katılan vatandaşlar, sonuçları resmi kanallar aracılığıyla anlık olarak takip edebilecek ve sorgulama ekranı üzerinden çekiliş sonuçlarına ulaşabilecek.