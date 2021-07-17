Orhan Veli Kanık Sözleri ve Şiirleri - Orhan Veli Kanık’ın Aşk Şiirleri ve Sözleri

ORHAN VELİ KANIK SÖZLERİ

Çok hakkın var üstümde helal etmezsen, kul hakkı bu, şaka değil eğer helal etmezsen, dua etmeyi bir yana bırak, camiye gidip Allah'ın halısına bile basamam utancımdan.

Sıvanmış, boyanmış bir binanın tuğlaları arasındaki harcı göremeyiz. Bina tamamiyetini ancak bu harçla temin ettiği zamandır ki, onu teşkil eden tuğlaları teker teker görmek, onların vasıfları üzerinde düşünmek fırsatını elde ederiz.

"Aklımdan çıkmıyorsun" dedim, başka türlüsünü yorgunum anlatmaya.