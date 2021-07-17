Orhan Veli Kanık Sözleri ve Şiirleri - Orhan Veli Kanık’ın Aşk Şiirleri ve Sözleri

Orhan Veli Kanık, Türk edebiyatının usta isimleri arasında yer almaktadır. Sayısız esere imzasını atmış, bu eserler geçmişten günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Edebiyatta yeni bir akım başlatarak bunu geniş kitlelere yayan Orhan Veli Kanık'ın Anlatamıyorum, İstanbul'u Dinliyorum eserleri başta olmak üzere unutulmaz sözleri ve şiirleri için doğru yerdesiniz. Orhan Veli Kanık sözleri ve şiirleri bu başlık altında sizler için derledik. İşte, en güzel, kısa, uzun Orhan Veli Kanık sözleri ve şiirleri…