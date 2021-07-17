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Haberler FotoHaber Orhan Veli Kanık Sözleri ve Şiirleri - Orhan Veli Kanık’ın Aşk Şiirleri ve Sözleri
Giriş Tarihi: 17.07.2021 11:34 Güncelleme Tarihi: 17.07.2021 11:34

Orhan Veli Kanık Sözleri ve Şiirleri - Orhan Veli Kanık’ın Aşk Şiirleri ve Sözleri

Orhan Veli Kanık, Türk edebiyatının usta isimleri arasında yer almaktadır. Sayısız esere imzasını atmış, bu eserler geçmişten günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Edebiyatta yeni bir akım başlatarak bunu geniş kitlelere yayan Orhan Veli Kanık'ın Anlatamıyorum, İstanbul'u Dinliyorum eserleri başta olmak üzere unutulmaz sözleri ve şiirleri için doğru yerdesiniz. Orhan Veli Kanık sözleri ve şiirleri bu başlık altında sizler için derledik. İşte, en güzel, kısa, uzun Orhan Veli Kanık sözleri ve şiirleri…

Orhan Veli Kanık Sözleri ve Şiirleri - Orhan Veli Kanık’ın Aşk Şiirleri ve Sözleri

Orhan Veli Kanık, 13 Nisan 1914 yılında hayata gözlerini açmıştır. Türk edebiyatında yeni bir akım başlatan şair, eserleri ile günümüze kadar gelmeyi başarmış ve hala hayat bulmaktadır. Pekçok şiirleri ve sözleri bulunan Orhan Veli Kanık'ın Anlatamıyorum ve İstanbul'u Dinliyorum eserleri de en çok araştırılan başlıklar arasında bulunmaktadır. Orhan Veli Kanık'ın en güzel, kısa, uzun sözleri ve şiirleri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

Orhan Veli Kanık Sözleri ve Şiirleri - Orhan Veli Kanık’ın Aşk Şiirleri ve Sözleri

ORHAN VELİ KANIK KİMDİR?

Usta şair Orhan Veli Kanık, 13 Nisan 1914 yılında hayata gözlerini açmıştır. İstanbul Beykoz'da doğan Orhan Veli Kanık'ın Adnan Veli isminde ağabeyi, Füruzan adında ise kız kardeşi olmuştur.

Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet ve Oktay Rıfat ile birlikte çıkardıkları "Garip" adlı şiir kitabıyla, Türk edebiyat tarihinde, ''Garipçilik'' (Birinci Yeni) adı verilen yeni bir şiir akımı başlattı.

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Orhan Veli Kanık Sözleri ve Şiirleri - Orhan Veli Kanık’ın Aşk Şiirleri ve Sözleri

ORHAN VELİ KANIK SÖZLERİ

Çok hakkın var üstümde helal etmezsen, kul hakkı bu, şaka değil eğer helal etmezsen, dua etmeyi bir yana bırak, camiye gidip Allah'ın halısına bile basamam utancımdan.

Sıvanmış, boyanmış bir binanın tuğlaları arasındaki harcı göremeyiz. Bina tamamiyetini ancak bu harçla temin ettiği zamandır ki, onu teşkil eden tuğlaları teker teker görmek, onların vasıfları üzerinde düşünmek fırsatını elde ederiz.

"Aklımdan çıkmıyorsun" dedim, başka türlüsünü yorgunum anlatmaya.

Orhan Veli Kanık Sözleri ve Şiirleri - Orhan Veli Kanık’ın Aşk Şiirleri ve Sözleri

Bir dağ başı yalnızlığı yaşıyorum yeniden. Dağbaşı yalnızlığı ölümden beter. Hiç kimse aramasa sormasa beni. Sen gelsen yeter.

Aşk, benim için de, benim gibiler için de, biraz fazla. Fazla güzel bir şey. Ne uçmak geliyor elimden, ne de ötmek. Her şeyden önce yiyip içmeye ihtiyacım var; halbuki, aşık olursam yiyip içemem.

Şeytan diyor ki: 'Aç pencereyi; Bağıɾ, bağıɾ, bağıɾ; sabaha kadar.

Orhan Veli Kanık Sözleri ve Şiirleri - Orhan Veli Kanık’ın Aşk Şiirleri ve Sözleri

Duyduğum yoktu ne vakittir Güvercin sesi, kumru sesi, pencerede; İçime gene Yolculuk mu düştü, nedir? Nedir bu yosun kokusu, Martıların gürültüsü havalarda; Nedir? Yolculuk olmalı, yolculuk.

Ben ki her ɑkşɑm yɑtɑğımdɑ onu düşünüyorum, onu sevdiğim müddetçe yɑtɑğımı dɑ seveceğim.

Yanlış işler görenler bile o işleɾi memleket sevgisiyle göɾdüklerine inanırlaɾ.

Orhan Veli Kanık Sözleri ve Şiirleri - Orhan Veli Kanık’ın Aşk Şiirleri ve Sözleri

Boş konuşan insan çana benzer, içi boş olduğu için çok ses çıkartıɾ!

Biliyorum, kolay değil yaşamak; Ama işte biɾ ölünün hala yatağı sıcak birinin saati işliyoɾ kolunda yaşamak kolay değil ya kardeşler ölmek de kolay değil; Kolay değil bu dünyadan ayrılmak.

Bilmezler yalnız yaşamayanlar, nasıl korku verir sessizlik insana; insan nasıl konuşur kendisiyle; nasıl koşar aynalara, bir cana hasret, bilmezler.

Orhan Veli Kanık Sözleri ve Şiirleri - Orhan Veli Kanık’ın Aşk Şiirleri ve Sözleri

Pencere, en iyisi pencere; geçen kuşları görürsün hiç olmazsa; dört duvarı göreceğine.

Yaşamak kolay değil ya kardeşler, ölmek de değil; kolay değil bu dünyadan ayrılmak

Ağlasam sesimi duyar mısınız, Mısralarımda; Dokunabilir misiniz, Göz yaşlarıma, ellerinizle?

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