Oruç tutmayanların ödeceği fidye miktarı belli mi? 2024 Diyanet Ramazan fidyesi bedeli

1 GÜNLÜK ORUÇ FİDYESİ (KEFARETİ) 2024 NE KADAR, KAÇ TL?

Oruç tutacak sağlığı olmayan kişiler oruç diyeti (fidyesi) ödüyor. 2024 oruç kefareti bedeli de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Bu yıl fidye miktarı 130 TL olarak belirlendi. Bir fidye miktarı, bir sadaka-i fıtır miktarıdır ve ayette belirtildiği üzere bir fakiri tam bir gün doyurmaktan ibarettir. Bir gün ise 2 öğün olarak hesaplanır. Fidye vermek durumunda olan kişi, fidyenin karşılığını para olarak da verebilir. Oruç fidyeleri Ramazan ayı içerisinde düzenli verilebileceği gibi, Ramazan sonunda toptan olarak da verilebilir. Ramazan ayında ödemesi gereken fidyeyi henüz ödeyememiş kişiler Ramazan ayından sonra bu fidyelerini ödeyebilirler. Henüz ulaşılmamış olan gelecek Ramazan ayı için farziyet oluşmadığından önceden fidye ödemesi yapılamamaktadır.