Giriş Tarihi: 14.03.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
11:14
Oruç tutmayanların ödeceği fidye miktarı belli mi? 2024 Diyanet Ramazan fidyesi bedeli
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte farz ibadetlerden olan oruç olan Müslümanla tarafından tutulmaya başladı. İslam dininde oruç ibadetini yerine getiremeyenler karşılığında fidye ödüyorlar. Bu ramazanda da "1 günlük fidye ne kadar?" şeklinde araştırmalara başladı. Oruç fidyeleri Ramazan ayı içerisinde düzenli verilebileceği gibi, Ramazan sonunda toptan olarak da verilebilir. İslam dinine göre sağlığı yerinde olan kişilerin oruç tutması farzken tutmaya gücü olmayanların durumu yettiği sürece fidye ödemesi gerekir. Peki, 1 günlük oruç fidyesi 2024 ne kadar, kaç TL? Oruç tutmayanlar ne kadar fidye ödeyecek?