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Haberler Fotohaber Oruç tutmayanların ödeceği fidye miktarı belli mi? 2024 Diyanet Ramazan fidyesi bedeli
Giriş Tarihi: 14.03.2024 11:14 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 11:14

Oruç tutmayanların ödeceği fidye miktarı belli mi? 2024 Diyanet Ramazan fidyesi bedeli

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte farz ibadetlerden olan oruç olan Müslümanla tarafından tutulmaya başladı. İslam dininde oruç ibadetini yerine getiremeyenler karşılığında fidye ödüyorlar. Bu ramazanda da "1 günlük fidye ne kadar?" şeklinde araştırmalara başladı. Oruç fidyeleri Ramazan ayı içerisinde düzenli verilebileceği gibi, Ramazan sonunda toptan olarak da verilebilir. İslam dinine göre sağlığı yerinde olan kişilerin oruç tutması farzken tutmaya gücü olmayanların durumu yettiği sürece fidye ödemesi gerekir. Peki, 1 günlük oruç fidyesi 2024 ne kadar, kaç TL? Oruç tutmayanlar ne kadar fidye ödeyecek?

Oruç tutmayanların ödeceği fidye miktarı belli mi? 2024 Diyanet Ramazan fidyesi bedeli

Ramazan ayı sebebiyle 1 günlük fidye bedeli araştırmalara başladı. 30 günlük Ramazan boyunca sağlığı el verenler oruç tutarken sağlığı el vermeyenler ise fidye ödeyecekler. Bu senenin fidye bedelleri Diyanet tarafından açıklandı. Peki, 2024 oruç fidyesi ne kadar, kaç TL?

Oruç tutmayanların ödeceği fidye miktarı belli mi? 2024 Diyanet Ramazan fidyesi bedeli

1 GÜNLÜK ORUÇ FİDYESİ (KEFARETİ) 2024 NE KADAR, KAÇ TL?

Oruç tutacak sağlığı olmayan kişiler oruç diyeti (fidyesi) ödüyor. 2024 oruç kefareti bedeli de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Bu yıl fidye miktarı 130 TL olarak belirlendi. Bir fidye miktarı, bir sadaka-i fıtır miktarıdır ve ayette belirtildiği üzere bir fakiri tam bir gün doyurmaktan ibarettir. Bir gün ise 2 öğün olarak hesaplanır. Fidye vermek durumunda olan kişi, fidyenin karşılığını para olarak da verebilir. Oruç fidyeleri Ramazan ayı içerisinde düzenli verilebileceği gibi, Ramazan sonunda toptan olarak da verilebilir. Ramazan ayında ödemesi gereken fidyeyi henüz ödeyememiş kişiler Ramazan ayından sonra bu fidyelerini ödeyebilirler. Henüz ulaşılmamış olan gelecek Ramazan ayı için farziyet oluşmadığından önceden fidye ödemesi yapılamamaktadır.

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Oruç tutmayanların ödeceği fidye miktarı belli mi? 2024 Diyanet Ramazan fidyesi bedeli

FİDYE NEDİR?

Fidye, bir kimseyi bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak için ödenen bedel demektir. Dinî bir terim olarak ise, oruç ibadetinin eda edilememesi sebebiyle veya hac ibadetinin edası sırasında işlenen birtakım kusurların giderilmesi için ödenen maddi bedeli ifade eder.

Oruç tutmayanların ödeceği fidye miktarı belli mi? 2024 Diyanet Ramazan fidyesi bedeli

HANGİ DURUMLARDA VERİLİR?

Kur'an-ı Kerim'de, "Oruç tutmaya güç yetiremeyenler, bir yoksul doyumu fidye öder." buyrulmaktadır. Buna göre ihtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan kimse, daha sonra bu oruçları kaza etme imkânı bulamazsa, her gününe karşılık bir fidye öder. Öte yandan Şâfiîlere göre Ramazan ayının kaza borcu herhangi bir mazeret olmaksızın yerine getirilmeden, öteki Ramazan gelecek olursa, kaza borcuna ilaveten bir de fidye ödeme yükümlülüğü ortaya çıkar.

Oruç tutmayanların ödeceği fidye miktarı belli mi? 2024 Diyanet Ramazan fidyesi bedeli

Şâfiî mezhebinde fidye ödeme yükümlüğünün ortaya çıktığı bir diğer mesele de gebe ve emzikli kadınlarla ilgilidir. Emzirme ve hamilelik sebebiyle çocuğunun sağlığı hakkında endişe duyan annelerin, oruç tutamadıkları günleri hem kaza etmeleri hem de fidye vermeleri gerekir. Fakat çocuk hakkında değil de kendileri hakkında endişe ederlerse o zaman sadece kaza gerekir.

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