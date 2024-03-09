Giriş Tarihi: 09.03.2024 21:01
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
21:09
Oruçluyken parfüm ve kolonya sıkmak, koklamak orucu bozar mı? Parfüm sıkmak orucu zayıflatır mı? Diyanet açıkladı!
Mübarek 3 ayların sonuncusu 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif bu sene Mart ve Nisan aylarında idrak ediliyor. Oruç ibadetini gerçekleştiren Müslümanlar imsak vaktinden iftar saatine olan sürede yeme içme faaliyetlerinden uzak duracak. Hal böyle olunca vatandaşlar orucun hangi durumlarda bozulacağına ilişkin detayları merak ediyor. Bu bağlamda parfüm sıkmak orucu bozar mı, kolonya koklamak orucu bozar mı araştırılıyor. Peki, parfüm ve kolonya sıkmak, koklamak orucu bozar mı, zayıflatır mı? İşte Diyanet'in bu konudaki açıklaması.