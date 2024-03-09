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Haberler Fotohaber Oruçluyken parfüm ve kolonya sıkmak, koklamak orucu bozar mı? Parfüm sıkmak orucu zayıflatır mı? Diyanet açıkladı!
Giriş Tarihi: 09.03.2024 21:01 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 21:09

Oruçluyken parfüm ve kolonya sıkmak, koklamak orucu bozar mı? Parfüm sıkmak orucu zayıflatır mı? Diyanet açıkladı!

Mübarek 3 ayların sonuncusu 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif bu sene Mart ve Nisan aylarında idrak ediliyor. Oruç ibadetini gerçekleştiren Müslümanlar imsak vaktinden iftar saatine olan sürede yeme içme faaliyetlerinden uzak duracak. Hal böyle olunca vatandaşlar orucun hangi durumlarda bozulacağına ilişkin detayları merak ediyor. Bu bağlamda parfüm sıkmak orucu bozar mı, kolonya koklamak orucu bozar mı araştırılıyor. Peki, parfüm ve kolonya sıkmak, koklamak orucu bozar mı, zayıflatır mı? İşte Diyanet'in bu konudaki açıklaması.

Oruçluyken parfüm ve kolonya sıkmak, koklamak orucu bozar mı? Parfüm sıkmak orucu zayıflatır mı? Diyanet açıkladı!

Mübarek Ramazan ayında Müslümanlar, kendilerine farz kılınan oruç ibadetini yerine getirecek. Müslümanlar imsak vaktinden iftar saatine olan sürede orucu bozan durumlardan uzak duracaklar. Bu noktada Diyanet'in açıklamaları ile parfüm ve kolonya orucu bozar mı sorusuna yanıt aranıyor. Peki, oruçluyken kolonya sürmek/parfüm sıkmak orucu bozar mı? İşte Diyanet İşleri'nin merak edilen bu sorulara yanıtı.

Oruçluyken parfüm ve kolonya sıkmak, koklamak orucu bozar mı? Parfüm sıkmak orucu zayıflatır mı? Diyanet açıkladı!

PARFÜM SIKMAK ORUCU BOZAR MI?
Mide ile doğrudan bir bağlantısı olmadığı için, koklanabilen şeyler orucu bozmuyor. Ancak dikkat edilmesi gereken sonu, özellikle parfümü sıkma aşamasında, taneciklerin hava veya rüzgâr yolu ile ağıza kaçmaması. Eğer ki parfüme dair bir tanecik ağıza kaçar ise, oruç bozulmuş kabul ediliyor.

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Oruçluyken parfüm ve kolonya sıkmak, koklamak orucu bozar mı? Parfüm sıkmak orucu zayıflatır mı? Diyanet açıkladı!

KOLONYA KULLANMAK ORUCU BOZAR MI?
Parfümdekine benzer bir durum ile, koklanabilen şeylerin orucu bozmaması kaidesi ile kolonya da orucu bozmuyor. Ancak dikkat edilmesi gereken hususlar arasında, özellikle yüze sürülen kolonyada dikkatli olup, ağıza kaçmasını önlemek. Eğer ki kolonya tadı ağızda hissedilir ise, oruç bozulmuş kabul ediliyor.

Oruçluyken parfüm ve kolonya sıkmak, koklamak orucu bozar mı? Parfüm sıkmak orucu zayıflatır mı? Diyanet açıkladı!

KOLONYA KOKLAMAK ORUCU BOZAR MI?
Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarına göre parfüm veya kolonya kullanmak ya da koklamak orucu bozmaz.

Oruçluyken parfüm ve kolonya sıkmak, koklamak orucu bozar mı? Parfüm sıkmak orucu zayıflatır mı? Diyanet açıkladı!

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 10 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 11 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 12 Nisan Cuma

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının 27. Gecesi 5 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Kadir Gecesi, bu tarihte idrak edilecek.

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