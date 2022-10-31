Osho Sözleri - Aşk, Sevgi, Bilgelik, Hayat, Farkındalık Üzerine Osho’nun Sözleri ve Kitap Alıntıları

Osho'nun sözleri ve kitap alıntıları, pek çok insanın okuyunca etkilendiği sözler arasında yer alıyor. Sizler de aşk, sevgi, bilgelik, hayat, farkındalık üzerine Osho sözlerini sevdiklerinizle paylaşabilir ya da hayat felsefeniz haline getirebilirsiniz. Hindistanlı mistik guru ve spiritüel olan Osho, günümüze pek çok etkileyici kitap bırakmıştır. Osho aynı zamanda Asi Ruh adıyla da anılır. Beden ve zihnin birikmiş stresini atabilmek için kendine özgü meditasyon geliştiren Osho'nun sözleri aşağıda sizinle.