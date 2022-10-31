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Haberler Fotohaber Osho Sözleri - Aşk, Sevgi, Bilgelik, Hayat, Farkındalık Üzerine Osho’nun Sözleri ve Kitap Alıntıları
Giriş Tarihi: 31.10.2022 10:27 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 10:27

Osho Sözleri - Aşk, Sevgi, Bilgelik, Hayat, Farkındalık Üzerine Osho’nun Sözleri ve Kitap Alıntıları

Osho sözleri, geçmişten günümüze damga vurmaya devam ediyor. Çeşitli sosyal medya platformlarında sıklıkla Osho'nun sözleri ve kitap alıntıları paylaşılıyor. Osho'nun spiritüel sözleri aşk, sevgi, bilgelik, hayat ve farkındalık üzerine oluyor. Osho'nun çeşitli sözleri arasında kendinize uygun olanını bularak hayat felsefeniz yapabilirsiniz. Bu yazımızda sizin için Osho kitap alıntıları ve sözlerini derledik. Ünlü bir düşünür olarak bilinen Osho'ya ait en güzel sözleri yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Osho Sözleri - Aşk, Sevgi, Bilgelik, Hayat, Farkındalık Üzerine Osho’nun Sözleri ve Kitap Alıntıları

Osho'nun sözleri ve kitap alıntıları, pek çok insanın okuyunca etkilendiği sözler arasında yer alıyor. Sizler de aşk, sevgi, bilgelik, hayat, farkındalık üzerine Osho sözlerini sevdiklerinizle paylaşabilir ya da hayat felsefeniz haline getirebilirsiniz. Hindistanlı mistik guru ve spiritüel olan Osho, günümüze pek çok etkileyici kitap bırakmıştır. Osho aynı zamanda Asi Ruh adıyla da anılır. Beden ve zihnin birikmiş stresini atabilmek için kendine özgü meditasyon geliştiren Osho'nun sözleri aşağıda sizinle.

Osho Sözleri - Aşk, Sevgi, Bilgelik, Hayat, Farkındalık Üzerine Osho’nun Sözleri ve Kitap Alıntıları

Osho Bilgelik Sözleri

Osho sözleri arasında bilgeliğin önemli bir yeri bulunur. Bu nedenle Osho'nun pek çok bilgelik sözü bulunuyor. Osho'nun bilgelik sözlerini aşağıda bulabilirsiniz:

  • Ve bütün gerçek ustalar senin görmene yardım etmekle ilgilidirler, inanmana değil. Bilgelik senin içinde doğar, o kutsal bir yazıt değildir. Sen kendi bilincini okumaya başlarsın.
  • Biraz aptallık, hayattan zevk almak için. Biraz da bilgelik, hataları önlemek için. Bu kadarı yeterli.
  • Aşkını arındır ve o dua haline gelecektir. Zekanı arındır ve o bilgeliğin haline gelecektir. Kendini tamamen arındır ve sen bütünle bir hale geleceksin.
  • Yaşlanmak bilge olmak demek değildir. Eğer gençken bir aptalsan, yaşlandığında sadece yaşlı bir aptal olursun.
  • Bir şeyi akıl yoluyla anlamak aslında kendini kandırmaktır. Anlamış değilsindir, sadece zihin anlamış gibi yapmıştır. Bu bir tuzaktır çünkü gerçekten anlamış olsan, değişim yaşanmalıdır ve zihin hiçbir değişim istemez.
  • Bütün mesele cehennemden nasıl çıkılacağıdır.
  • Cehennemden çıkınca, cennette olursun.
  • Aydınlanma senin uğurunda çalışman gereken bir şey değildir, uğraşman gereken bir şey değildir. Rahatla ve şu an aydınlan.
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Osho Sözleri - Aşk, Sevgi, Bilgelik, Hayat, Farkındalık Üzerine Osho’nun Sözleri ve Kitap Alıntıları

Osho Farkındalık Sözleri

Osho hayat felsefesi olabilecek Farkındalık kitabını yazmıştır. Osho kitap alıntılarını aşağıda bulabilirsiniz:

  • Delirmiş birisi deli olduğunun farkına varırsa, akıllı olma yoluna girmiş demektir.
  • Dinleyeni olmadığından değil anlayanı olmadığından sessizleşir insan.
  • İnsan yeryüzündeki en derin uykudaki hayvandır.
  • Zehir bile sen farkında olduğunda iksire dönüşür.
  • Sadece farkında olduğun oranda canlısın.
  • Bir insanın sizi ne kadar sevdiği; gösterdiği ilgiden, girdiği riskten ve verdiği mücadeleden belli olur.
  • Kendine, sanki başkasına bakıyormuş gibi bak.
  • Anlamak özgürleşmektir. Gerçek asi, bir savaşçı değildir; o, anlayış sahibi bir insandır.
Osho Sözleri - Aşk, Sevgi, Bilgelik, Hayat, Farkındalık Üzerine Osho’nun Sözleri ve Kitap Alıntıları

Osho Sevgi Sözleri

Osho'nun Sevgi adında bir kitabı da bulunuyor. İçerisinde kendinizi bulacağınız cümlelerle dolu olan kitap, pek çok kişi tarafından severek okunuyor. Aşağıda Osho Sevgi adlı kitabın alıntılarını bulabilirsiniz.

Osho Sözleri - Aşk, Sevgi, Bilgelik, Hayat, Farkındalık Üzerine Osho’nun Sözleri ve Kitap Alıntıları
  • İnsanları sevmenin tek bir yolu vardır ve o da onları olduğu gibi sevmektir.
  • İnsanı olduğu gibi anlamaya çalış; bir ideali dayatma, nasıl olması gerektiğini söyleme.
  • Sevgi karşılıksız bir hediye olmalıdır. Onun üzerinde bir fiyat etiketi olduğu an artık o sevgi değildir.
  • Sevgiyi kontrol edemez ve yönetemezsin. Sevgi senden daha büyüktür, senden daha yüksektir; onu nasıl kontrol edebilirsin?
  • En azından şunu yap: Eğer başka hiçbir şey yapamıyorsan kendini sev.
  • Aynı kişiyi yeniden bulamazsın. Yaşlı Heraklit "Aynı nehre ikinci kez giremezsin" der. Aynı kişiyle yeniden karşılaşamazsın. Aynı kişiyle ikinci kez karşılaşmak imkânsızdır çünkü insan varlığı bir nehirdir sürekli akar.
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