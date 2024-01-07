Giriş Tarihi: 07.01.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
15:33
Osman Zolan kimdir, kaç yaşında, nereli? Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan hayatı ve kariyeri
Osman Zolan hayatı ve kariyeri ile araştırılıyor. 2014 yılından bu yana Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan siyasi isim yerel seçimlerde yeniden aday olacak. Hukuk mezunu olan Zolan'ın biyografisi için sorular arama motorlarına yöneltiliyor. Peki, Osman Zolan kimdir, kaç, yaşında, aslen nereli? İşte hakkında tüm merak edilenler…