Osman Zolan kimdir, kaç yaşında, nereli? Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan hayatı ve kariyeri

OSMAN ZOLAN KİMDİR?

1964 yılında Denizli'nin Tavas İlçesi'nde doğan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilk öğrenimini Tavas-Garipköy'de, orta ve lise eğitimini ise Isparta - Gönen Öğretmen Lisesi'nde yaptı. Akademik eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Başkan Zolan, Denizli Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yaptı.