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Haberler Fotohaber Osman Zolan kimdir, kaç yaşında, nereli? Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan hayatı ve kariyeri
Giriş Tarihi: 07.01.2024 14:41 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 15:33

Osman Zolan kimdir, kaç yaşında, nereli? Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan hayatı ve kariyeri

Osman Zolan hayatı ve kariyeri ile araştırılıyor. 2014 yılından bu yana Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan siyasi isim yerel seçimlerde yeniden aday olacak. Hukuk mezunu olan Zolan'ın biyografisi için sorular arama motorlarına yöneltiliyor. Peki, Osman Zolan kimdir, kaç, yaşında, aslen nereli? İşte hakkında tüm merak edilenler…

Osman Zolan kimdir, kaç yaşında, nereli? Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan hayatı ve kariyeri

Osman Zolan kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorular arama geçmişlerindeki yerini aldı.Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kariyerine devam eden Osman Zolan'ın hayatı ilgililer tarafından inceleniyor. Siyasi ismin özgeçmişi gündemde. İşte, Osman Zolan biyografisi...

Osman Zolan kimdir, kaç yaşında, nereli? Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan hayatı ve kariyeri

OSMAN ZOLAN KİMDİR?

1964 yılında Denizli'nin Tavas İlçesi'nde doğan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilk öğrenimini Tavas-Garipköy'de, orta ve lise eğitimini ise Isparta - Gönen Öğretmen Lisesi'nde yaptı. Akademik eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Başkan Zolan, Denizli Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yaptı.

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Osman Zolan kimdir, kaç yaşında, nereli? Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan hayatı ve kariyeri

Bu dönemde sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev yaptı. 28 Mart 2004 Yerel Seçimleri'nde Denizli Belediye Meclis üyeliğine seçilen Başkan Zolan, 2004 ile 2011 yılları arasında Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Osman Zolan kimdir, kaç yaşında, nereli? Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan hayatı ve kariyeri

16 Mart 2011 tarihinde Denizli Belediye Başkanlığı görevine seçilen Başkan Zolan, 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019 tarihlerinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.13 Haziran 2019 tarihinde Enerji Kentleri Birliği Başkanlığı görevine seçilen Başkan Zolan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Osman Zolan kimdir, kaç yaşında, nereli? Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan hayatı ve kariyeri
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