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Osmanlı Devleti'nde atlı olan ve savaşlarla padişahın önünde düşmana karşı ilk saldırıya geçen birliğe ne ad verilir?
Giriş Tarihi: 14.06.2026 22:26
Güncelleme Tarihi: 14.06.2026 22:27
Osmanlı Devleti'nde atlı olan ve savaşlarla padişahın önünde düşmana karşı ilk saldırıya geçen birliğe ne ad verilir?
Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile her Pazar akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 14 Haziran günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Osmanlı Devleti'nde atlı olan ve savaşlarla padişahın önünde düşmana karşı ilk saldırıya geçen birliğe ne ad verilir? için araştırmalar başladı. İşte o 500 bin TL değerindeki sorunun cevabı