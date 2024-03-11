Giriş Tarihi: 11.03.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
16:05
Osmanlı Devleti'nin en geniş sınırları oldu! Şimdi yerinde tam 64 ülke var
Osmanoğulları Beyliği, Rumeli'de ve Anadolu'da genişleyerek İstanbul'un fethiyle arkasından gelen Yavuz ve Kanuni devirleriyle Osmanlı İmparatorluğu'na dönüştü. Ardından cihan devleti haline gelen Osmanlı, topraklarını kıtalara yaydı. Osmanlı İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü topraklar 1 kıta büyüklüğündeydi. Ulaşılan en büyük sınırların içinde günümüzde 64 ülke yer alıyor. Peki o ülkeler hangileri?