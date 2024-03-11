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Haberler Fotohaber Osmanlı Devleti'nin en geniş sınırları oldu! Şimdi yerinde tam 64 ülke var
Giriş Tarihi: 11.03.2024 16:05 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 16:05

Osmanlı Devleti'nin en geniş sınırları oldu! Şimdi yerinde tam 64 ülke var

Osmanoğulları Beyliği, Rumeli'de ve Anadolu'da genişleyerek İstanbul'un fethiyle arkasından gelen Yavuz ve Kanuni devirleriyle Osmanlı İmparatorluğu'na dönüştü. Ardından cihan devleti haline gelen Osmanlı, topraklarını kıtalara yaydı. Osmanlı İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü topraklar 1 kıta büyüklüğündeydi. Ulaşılan en büyük sınırların içinde günümüzde 64 ülke yer alıyor. Peki o ülkeler hangileri?

Osmanlı Devleti’nin en geniş sınırları oldu! Şimdi yerinde tam 64 ülke var

Osmanlı Devleti 1299-1600 yılları arasında beylikten bir imparatorluk haline geldi. Ulaştığı en büyük sınırların içinde günümüzdeki 64 ülke yer alıyor. Peki o ülkeler hangileri?

Osmanlı Devleti’nin en geniş sınırları oldu! Şimdi yerinde tam 64 ülke var

Osmanlı Devleti'nde genel kanunlara bağlı kalmak şartıyla herkes, din ve vicdan özgürlüğü bakımından tam bir serbestlik içinde yaşadı. Osmanlı Devleti bu yönetim anlayışıyla topraklarını 3 kıtaya yaydı. İmparatorluk en geniş sınırlarına ulaştığında hakim olduğu toprakların yüzölçümü 24 milyon km²'yi buldu. 1699'da ulaşılan en büyük sınırlarda hakim olunan alan şu anki Kuzey Amerika Kıtası büyüklüğündeydi. Peki o ülkeler hangileri?

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Osmanlı Devleti’nin en geniş sınırları oldu! Şimdi yerinde tam 64 ülke var

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Osmanlı Devleti’nin en geniş sınırları oldu! Şimdi yerinde tam 64 ülke var

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Osmanlı Devleti’nin en geniş sınırları oldu! Şimdi yerinde tam 64 ülke var

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