Osmanlı Devleti’nin en geniş sınırları oldu! Şimdi yerinde tam 64 ülke var

Osmanlı Devleti'nde genel kanunlara bağlı kalmak şartıyla herkes, din ve vicdan özgürlüğü bakımından tam bir serbestlik içinde yaşadı. Osmanlı Devleti bu yönetim anlayışıyla topraklarını 3 kıtaya yaydı. İmparatorluk en geniş sınırlarına ulaştığında hakim olduğu toprakların yüzölçümü 24 milyon km²'yi buldu. 1699'da ulaşılan en büyük sınırlarda hakim olunan alan şu anki Kuzey Amerika Kıtası büyüklüğündeydi. Peki o ülkeler hangileri?