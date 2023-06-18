ÖSYM 2023 AYT Alan Yeterlilik Testi Kitapçığı ve CEVAP ANAHTARLARI PDF İNDİR|| MEB AYT sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı, ne zaman yayınlanacak?

AYT soruları ve cevapları için gözler ÖSYM'den gelecek duyurularda. 18 Haziran Pazar günü uygulanan YKS ikinci oturum sınavı olan Alan Yeterlilik Testinden çıkan adaylar AYT 2023 soruları ve cevap anahtarı sorguluyor. İyi bir üniversite hayali için yoğun bir çalışma temposunun ardından sınava giren adaylar Türk dili ve edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri sorularını cevapladı. ÖSYM AYT Temel Soru ve Kitapçıkları ve Cevap Anahtarı sorgulanıyor. Peki, MEB AYT sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı, ne zaman yayınlanacak? İşte, ÖSYM AYT 2023 çıkmış sorular ve cevap anahtarı kitapçığı PDF indir.