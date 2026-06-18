Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber ALES/2 başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM 2026 ALES başvuru takvimi açıklandı!
Giriş Tarihi: 18.06.2026 14:20

ALES/2 başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM 2026 ALES başvuru takvimi açıklandı!

Akademik kariyer hedefleyen, yüksek lisans ve doktora eğitimi almak ya da öğretim görevlisi kadrolarına atanmak isteyen binlerce adayın merakla beklediği 2026 ALES/2 başvuru süreci için geri sayım sona eriyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın takvim bilgileri netleşti. Peki 2026 ALES/2 başvuruları ne zaman ve hangi tarihlerde yapılacak?

  • ABONE OL
ALES/2 başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM 2026 ALES başvuru takvimi açıklandı!

2026 ALES/2 sınavı ile akademik planlarına yön verecek olan adayların gözleri, bu kritik sınavın başvuru tarihine çevrildi. 10 Haziran tarihinde başlayan ALES/2 başvurularının ardından son güne dair detaylar ön plana çıktı. Böylece Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı süreci adayların gündeminde yer aldı.

ALES/2 başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM 2026 ALES başvuru takvimi açıklandı!

2026 ALES/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN, SON GÜN HANGİ TARİHTE?

Yükseköğretim kurumlarında kariyer basamaklarını tırmanmak isteyen adayların katılacağı 2026-ALES/2 başvuruları, ÖSYM takvimine göre 10 Haziran 2026 tarihinde başladı. Adayların elektronik ortamda form doldurup sınav ücretini yatırabileceği bu resmi süreç, 18 Haziran 2026 günü mesai bitimiyle (saat 23:59) sona erecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ALES/2 başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM 2026 ALES başvuru takvimi açıklandı!

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden gerçekleştirebilecek. Ayrıca işlemler, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de yapılabilecek.

Sınava dair tüm detaylar ve başvuru şartları, ÖSYM tarafından yayımlanan 2026-ALES/2 Başvuru Kılavuzu içerisinde yer alıyor. Başvuru yapacak adayların kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

ALES/2 başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM 2026 ALES başvuru takvimi açıklandı!

2026 ALES/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2026-ALES/2 sınav ücreti 1.200 TL olarak açıklandı.

Ödemeler; Akbank, QNB Finansbank, İş Bankası, Halkbank, ING Bank, Kuveyt Türk, Albaraka Türk, Vakıf Katılım ve diğer anlaşmalı bankaların şubeleri, ATM'leri ve internet/mobil bankacılık hizmetleri aracılığıyla yapılabilecek. Ayrıca ÖSYM'nin sanal ödeme sistemi üzerinden de ücret yatırılabilecek.

ALES/2 başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM 2026 ALES başvuru takvimi açıklandı!

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM Yönetim Kurulu kararıyla, daha önce 26 Temmuz 2026 olarak ilan edilen ALES/2 oturumu, resmi olarak 2 Ağustos 2026 tarihine ertelendi. Adaylar sınav salonlarında Ağustos ayının ilk hafta sonunda ter dökecek.

ALES/2 başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM 2026 ALES başvuru takvimi açıklandı!

ALES/2 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

Belirtilen normal başvuru tarihlerini (10-18 Haziran) kaçıran veya ödemesini unutan adaylar için tek günlük bir telafi hakkı tanınıyor. ÖSYM kılavuzuna göre ALES/2 geç başvuru günü 25 Haziran 2026 olarak belirlendi.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA