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ALES/2 başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM 2026 ALES başvuru takvimi açıklandı!
Giriş Tarihi: 18.06.2026 14:20
ALES/2 başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM 2026 ALES başvuru takvimi açıklandı!
Akademik kariyer hedefleyen, yüksek lisans ve doktora eğitimi almak ya da öğretim görevlisi kadrolarına atanmak isteyen binlerce adayın merakla beklediği 2026 ALES/2 başvuru süreci için geri sayım sona eriyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın takvim bilgileri netleşti. Peki 2026 ALES/2 başvuruları ne zaman ve hangi tarihlerde yapılacak?