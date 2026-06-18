ALES/2 başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM 2026 ALES başvuru takvimi açıklandı!

2026 ALES/2 sınavı ile akademik planlarına yön verecek olan adayların gözleri, bu kritik sınavın başvuru tarihine çevrildi. 10 Haziran tarihinde başlayan ALES/2 başvurularının ardından son güne dair detaylar ön plana çıktı. Böylece Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı süreci adayların gündeminde yer aldı.