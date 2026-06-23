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Haberler Fotohaber ÖSYM 2026 ALES TAKVİMİ: ALES/2 ne zaman, geç başvuru tarihi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 23.06.2026 17:23

ÖSYM 2026 ALES TAKVİMİ: ALES/2 ne zaman, geç başvuru tarihi belli oldu mu?

Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın heyecanla beklediği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimi doğrultusunda yılın ikinci ALES oturumuna dair tarihler netleşirken; "ALES/2 ne zaman, geç başvuru günü ayın kaçında?" soruları ön plana çıktı.

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ÖSYM 2026 ALES TAKVİMİ: ALES/2 ne zaman, geç başvuru tarihi belli oldu mu?

Yüksek lisans, doktora yapmak ya da öğretim görevlisi, araştırma görevlisi gibi akademik kadrolara atanmak isteyen adaylar için kritik sınavlardan biri olan ALES için hazırlıklar hız kazandı. Birinci oturumun tamamlanmasının ardından gözler, puanını yükseltmek veya şansını denemek isteyenlerin odak noktası haline gelen 2026-ALES/2 oturumuna çevrildi. Böylece ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın takvim bilgileri gündeme geldi.

ÖSYM 2026 ALES TAKVİMİ: ALES/2 ne zaman, geç başvuru tarihi belli oldu mu?

2026 ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM Yönetim Kurulu kararıyla, daha önce 26 Temmuz 2026 olarak ilan edilen ALES/2 oturumu, resmi olarak 2 Ağustos 2026 tarihine ertelendi. Adaylar sınav salonlarında Ağustos ayının ilk hafta sonunda ter dökecek.

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ÖSYM 2026 ALES TAKVİMİ: ALES/2 ne zaman, geç başvuru tarihi belli oldu mu?

ALES/2 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

Belirtilen normal başvuru tarihlerini (10-18 Haziran) kaçıran veya ödemesini unutan adaylar için tek günlük bir telafi hakkı tanınıyor. ÖSYM kılavuzuna göre ALES/2 geç başvuru günü 25 Haziran 2026 olarak belirlendi.

ÖSYM 2026 ALES TAKVİMİ: ALES/2 ne zaman, geç başvuru tarihi belli oldu mu?

2026 ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden gerçekleştirebilecek. Ayrıca işlemler, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de yapılabilecek.

Sınava dair tüm detaylar ve başvuru şartları, ÖSYM tarafından yayımlanan 2026-ALES/2 Başvuru Kılavuzu içerisinde yer alıyor. Başvuru yapacak adayların kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

ÖSYM 2026 ALES TAKVİMİ: ALES/2 ne zaman, geç başvuru tarihi belli oldu mu?

2026 ALES/2 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından açıklanan takvim doğrultusunda 2026-ALES/2 sınav ücreti 1.200 TL olarak açıklandı. Geç başvuru ücreti ise 1.800 TL olarak belirlendi.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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