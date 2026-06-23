ÖSYM 2026 ALES TAKVİMİ: ALES/2 ne zaman, geç başvuru tarihi belli oldu mu?

Yüksek lisans, doktora yapmak ya da öğretim görevlisi, araştırma görevlisi gibi akademik kadrolara atanmak isteyen adaylar için kritik sınavlardan biri olan ALES için hazırlıklar hız kazandı. Birinci oturumun tamamlanmasının ardından gözler, puanını yükseltmek veya şansını denemek isteyenlerin odak noktası haline gelen 2026-ALES/2 oturumuna çevrildi. Böylece ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın takvim bilgileri gündeme geldi.