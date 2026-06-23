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ÖSYM 2026 ALES TAKVİMİ: ALES/2 ne zaman, geç başvuru tarihi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 23.06.2026 17:23
ÖSYM 2026 ALES TAKVİMİ: ALES/2 ne zaman, geç başvuru tarihi belli oldu mu?
Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın heyecanla beklediği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimi doğrultusunda yılın ikinci ALES oturumuna dair tarihler netleşirken; "ALES/2 ne zaman, geç başvuru günü ayın kaçında?" soruları ön plana çıktı.