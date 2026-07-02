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KPSS başvuruları ve sınavları ne zaman yapılacak? ÖSYM 2026 KPSS sınav ve başvuru tarihleri netleşti!
Giriş Tarihi: 02.07.2026 11:35
KPSS başvuruları ve sınavları ne zaman yapılacak? ÖSYM 2026 KPSS sınav ve başvuru tarihleri netleşti!
2026 KPSS başvuru ve sınav takvimi, kamu personeli olmak isteyenler için kritik bir yol haritası olarak ön plana çıkıyor. Netleşen süreçle birlikte, adaylar çalışma planlarını ve hazırlıklarını doğrudan şekillendirecek. Peki ÖSYM takvimine göre KPSS başvuruları ve sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar…