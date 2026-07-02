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Haberler Fotohaber KPSS başvuruları ve sınavları ne zaman yapılacak? ÖSYM 2026 KPSS sınav ve başvuru tarihleri netleşti!
Giriş Tarihi: 02.07.2026 11:35

KPSS başvuruları ve sınavları ne zaman yapılacak? ÖSYM 2026 KPSS sınav ve başvuru tarihleri netleşti!

2026 KPSS başvuru ve sınav takvimi, kamu personeli olmak isteyenler için kritik bir yol haritası olarak ön plana çıkıyor. Netleşen süreçle birlikte, adaylar çalışma planlarını ve hazırlıklarını doğrudan şekillendirecek. Peki ÖSYM takvimine göre KPSS başvuruları ve sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

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KPSS başvuruları ve sınavları ne zaman yapılacak? ÖSYM 2026 KPSS sınav ve başvuru tarihleri netleşti!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından duyurulan 2026 KPSS sınav takvimi; lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT oturumlarına katılım sağlayacak adaylar için tüm süreci gözler önüne serdi. Böylece KPSS başvuru, sınav ve sonuç tarihlerine ve süreçlerine yönelik araştırmalar hız kazandı. Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans başvuruları başlamışken tüm detaylar ön plana çıktı.

KPSS başvuruları ve sınavları ne zaman yapılacak? ÖSYM 2026 KPSS sınav ve başvuru tarihleri netleşti!

2026 KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

ÖSYM duyurusu ile 2026 KPSS lisans başvuruları; 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü başladı ve 13 Temmuz 2026 Pazartesi tarihinde saat 23.59'a kadar tamamlanacak. Geç başvurular ise 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde alınacak.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.

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KPSS başvuruları ve sınavları ne zaman yapılacak? ÖSYM 2026 KPSS sınav ve başvuru tarihleri netleşti!

KPSS LİSANS SINAVI TAKVİMİ

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür): 6 Eylül 2026

KPSS Lisans (Alan Bilgisi 1. Gün): 12 Eylül 2026

KPSS Lisans (Alan Bilgisi 2. Gün): 13 Eylül 2026

KPSS başvuruları ve sınavları ne zaman yapılacak? ÖSYM 2026 KPSS sınav ve başvuru tarihleri netleşti!

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM TAKVİMİ

Başvuru Tarihi: 27 Ağustos – 8 Eylül 2026

Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026

Sonuç Açıklama Tarihi: 19 Kasım 2026

KPSS başvuruları ve sınavları ne zaman yapılacak? ÖSYM 2026 KPSS sınav ve başvuru tarihleri netleşti!

2026 KPSS ÖN LİSANS TAKVİMİ

Başvuru Tarihi: 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026

Sınav Tarihi: 4 Ekim 2026

Sonuç Açıklama Tarihi: 30 Ekim 2026

KPSS başvuruları ve sınavları ne zaman yapılacak? ÖSYM 2026 KPSS sınav ve başvuru tarihleri netleşti!

2026 KPSS DHBT TAKVİMİ

Başvuru Tarihi: 22 – 30 Eylül 2026

Sınav Tarihi: 1 Kasım 2026

Sonuç Açıklama Tarihi: 25 Kasım 2026

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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