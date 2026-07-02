KPSS başvuruları ve sınavları ne zaman yapılacak? ÖSYM 2026 KPSS sınav ve başvuru tarihleri netleşti!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından duyurulan 2026 KPSS sınav takvimi; lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT oturumlarına katılım sağlayacak adaylar için tüm süreci gözler önüne serdi. Böylece KPSS başvuru, sınav ve sonuç tarihlerine ve süreçlerine yönelik araştırmalar hız kazandı. Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans başvuruları başlamışken tüm detaylar ön plana çıktı.