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Giriş Tarihi: 01.07.2026 08:18

KPSS lisans başvuruları başladı mı, nasıl yapılacak? ÖSYM 2026 KPSS Lisans Başvuru Takvimi Açıkladı!

Devlet kadrolarında memur olarak çalışmak isteyen adayların heyecanla beklediği 2026 KPSS lisans maratonunda kritik süreç için geri sayım başladı. "KPSS lisans başvurusu nasıl ve nereden yapılır, sınav ücreti ne kadar?" soruları ÖSYM tarafından yayımlanan güncel kılavuz doğrultusunda netleşecek. İşte, Genel Yetenek - Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumları için başvuru ekranı, ücret ve tarih detayları…

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KPSS lisans başvuruları başladı mı, nasıl yapılacak? ÖSYM 2026 KPSS Lisans Başvuru Takvimi Açıkladı!

Kamu kurumlarında görev almak isteyen lisans mezunları ile mezun olabilecek durumdaki öğrencilerin katılım sağlayacağı 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime uygun olarak KPSS Lisans başvuruları Temmuz ayında tamamlanacak. KPSS başvuru kılavuzu ile adaylar işlemlerini adım adım tamamlayacak.

KPSS lisans başvuruları başladı mı, nasıl yapılacak? ÖSYM 2026 KPSS Lisans Başvuru Takvimi Açıkladı!

2026 KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan güncel sınav takvimine göre, 2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi) başvuruları 1 - 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır. Adaylar, belirtilen tarihlerde gece saat 23.59'a kadar işlemlerini tamamlamak zorundadır.

Bugün merakla beklenen sürecin başlamasıyla ÖSYM tarafından paylaşılacak KPSS kılavuzu ile başvuru detayları ve ücret durumu netleşecek.

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KPSS lisans başvuruları başladı mı, nasıl yapılacak? ÖSYM 2026 KPSS Lisans Başvuru Takvimi Açıkladı!

KPSS LİSANS GEÇ BAŞVURULARI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Belirlenen ana başvuru tarihlerini çeşitli nedenlerle kaçıran adaylar için ÖSYM ikinci bir şans tanımaktadır. 2026 KPSS Lisans geç başvuru günleri 22 - 23 Temmuz 2026 olarak takvime işlenmiştir. Ancak geç başvuru günlerinde yapılan işlemlerde sınav ücretinin standart ücrete oranla yüzde 50 artırımlı olarak ödeneceği unutulmamalıdır.

KPSS lisans başvuruları başladı mı, nasıl yapılacak? ÖSYM 2026 KPSS Lisans Başvuru Takvimi Açıkladı!

ÖSYM 2026 KPSS LİSANS SINAVI TAKVİMİ

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür): 6 Eylül 2026

KPSS Lisans (Alan Bilgisi 1. Gün): 12 Eylül 2026

KPSS Lisans (Alan Bilgisi 2. Gün): 13 Eylül 2026

KPSS lisans başvuruları başladı mı, nasıl yapılacak? ÖSYM 2026 KPSS Lisans Başvuru Takvimi Açıkladı!

2026 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan takvimine göre 2026 KPSS sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde belli olacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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