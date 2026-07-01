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KPSS lisans başvuruları başladı mı, nasıl yapılacak? ÖSYM 2026 KPSS Lisans Başvuru Takvimi Açıkladı!
Giriş Tarihi: 01.07.2026 08:18
KPSS lisans başvuruları başladı mı, nasıl yapılacak? ÖSYM 2026 KPSS Lisans Başvuru Takvimi Açıkladı!
Devlet kadrolarında memur olarak çalışmak isteyen adayların heyecanla beklediği 2026 KPSS lisans maratonunda kritik süreç için geri sayım başladı. "KPSS lisans başvurusu nasıl ve nereden yapılır, sınav ücreti ne kadar?" soruları ÖSYM tarafından yayımlanan güncel kılavuz doğrultusunda netleşecek. İşte, Genel Yetenek - Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumları için başvuru ekranı, ücret ve tarih detayları…