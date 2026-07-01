KPSS lisans başvuruları başladı mı, nasıl yapılacak? ÖSYM 2026 KPSS Lisans Başvuru Takvimi Açıkladı!

Kamu kurumlarında görev almak isteyen lisans mezunları ile mezun olabilecek durumdaki öğrencilerin katılım sağlayacağı 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime uygun olarak KPSS Lisans başvuruları Temmuz ayında tamamlanacak. KPSS başvuru kılavuzu ile adaylar işlemlerini adım adım tamamlayacak.