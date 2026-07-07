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Haberler Fotohaber ÖSYM 2026 KPSS (Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim) Takvimi | KPSS lisans başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 07.07.2026 09:54

ÖSYM 2026 KPSS (Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim) Takvimi | KPSS lisans başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?

Kamu personeli olmak isteyenler adaylar için devlet kadrolarına atanabilmek adına kritik eşik olan KPSS başvuru ve sınav oturum günlerini ve sonuçların ilan edileceği takvim ön plana çıktı. Farklı öğrenim düzeylerinde (Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim) olan adaylar, kendi mezuniyet alanlarına göre düzenlenecek oturumların detaylarını sorguluyor. ÖSYM'nin yayımladığı resmi kılavuz doğrultusunda şekillenen 2026 KPSS başvuru ve sınav tarihleri...

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ÖSYM 2026 KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim Takvimi | KPSS lisans başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?

Kamu kurumlarında memurluk hayali kuran milyonlarca adayın büyük bir heyecanla beklediği 2026 KPSS lisans başvuru süreci yayımlanan kılavuz ile resmen başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan güncel sınav takvimiyle birlikte Ön Lisans, Ortaöğretim ve DHBT oturumlarının tarihleri de netlik kazandı. Böylece KPSS başvuru ve sınav takvimi, mezuniyet durumlarına göre farklı oturumlarda ter dökecek olan adayların gündeminde yer aldı.

ÖSYM 2026 KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim Takvimi | KPSS lisans başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?

2026 KPSS LİSANS BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

ÖSYM duyurusu ile 2026 KPSS lisans başvuruları; 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü başladı ve 13 Temmuz 2026 Pazartesi tarihinde saat 23.59'a kadar tamamlanacak. Geç başvurular ise 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde alınacak.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.

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ÖSYM 2026 KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim Takvimi | KPSS lisans başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?

KPSS LİSANS SINAV TAKVİMİ

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür): 6 Eylül 2026

KPSS Lisans (Alan Bilgisi 1. Gün): 12 Eylül 2026

KPSS Lisans (Alan Bilgisi 2. Gün): 13 Eylül 2026

ÖSYM 2026 KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim Takvimi | KPSS lisans başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?

2026 KPSS ÖN LİSANS TAKVİMİ

Başvuru Tarihi: 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026

Sınav Tarihi: 4 Ekim 2026

Sonuç Açıklama Tarihi: 30 Ekim 2026

ÖSYM 2026 KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim Takvimi | KPSS lisans başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM TAKVİMİ

Başvuru Tarihi: 27 Ağustos – 8 Eylül 2026

Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026

Sonuç Açıklama Tarihi: 19 Kasım 2026

ÖSYM 2026 KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim Takvimi | KPSS lisans başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?

2026 KPSS DHBT TAKVİMİ

Başvuru Tarihi: 22 – 30 Eylül 2026

Sınav Tarihi: 1 Kasım 2026

Sonuç Açıklama Tarihi: 25 Kasım 2026

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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