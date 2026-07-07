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ÖSYM 2026 KPSS (Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim) Takvimi | KPSS lisans başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 07.07.2026 09:54
ÖSYM 2026 KPSS (Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim) Takvimi | KPSS lisans başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?
Kamu personeli olmak isteyenler adaylar için devlet kadrolarına atanabilmek adına kritik eşik olan KPSS başvuru ve sınav oturum günlerini ve sonuçların ilan edileceği takvim ön plana çıktı. Farklı öğrenim düzeylerinde (Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim) olan adaylar, kendi mezuniyet alanlarına göre düzenlenecek oturumların detaylarını sorguluyor. ÖSYM'nin yayımladığı resmi kılavuz doğrultusunda şekillenen 2026 KPSS başvuru ve sınav tarihleri...