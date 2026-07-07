ÖSYM 2026 KPSS (Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim) Takvimi | KPSS lisans başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?

Kamu kurumlarında memurluk hayali kuran milyonlarca adayın büyük bir heyecanla beklediği 2026 KPSS lisans başvuru süreci yayımlanan kılavuz ile resmen başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan güncel sınav takvimiyle birlikte Ön Lisans, Ortaöğretim ve DHBT oturumlarının tarihleri de netlik kazandı. Böylece KPSS başvuru ve sınav takvimi, mezuniyet durumlarına göre farklı oturumlarda ter dökecek olan adayların gündeminde yer aldı.