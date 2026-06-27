ÖSYM 2026 KPSS TAKVİMİ | KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman yapılacak?

Geleceğini devlet kadrolarında şekillendirmek isteyen adaylar için 2026 yılının en kritik sınav maratonu süreci öne çıktı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) koordinasyonunda her yıl düzenlenen KPSS sınavı için açıklanan takvim yol gösterici durumda. 2026 KPSS başvuru ve sınav takvimi için netleşen bilgiler, adayların hazırlık sürecini şekillendirecek.