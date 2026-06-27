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ÖSYM 2026 KPSS TAKVİMİ | KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 27.06.2026 23:48
ÖSYM 2026 KPSS TAKVİMİ | KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman yapılacak?
Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların heyecanla beklediği 2026 KPSS başvuru takvimi netleşti. ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenecek olan Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim ve DHBT oturumları için hazırlık süreci hızlandı. "2026 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav tarihleri belli oldu mu?" soruları ön plana çıktı. İşte detaylar...