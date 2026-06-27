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Haberler Fotohaber ÖSYM 2026 KPSS TAKVİMİ | KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 27.06.2026 23:48

ÖSYM 2026 KPSS TAKVİMİ | KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman yapılacak?

Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların heyecanla beklediği 2026 KPSS başvuru takvimi netleşti. ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenecek olan Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim ve DHBT oturumları için hazırlık süreci hızlandı. "2026 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav tarihleri belli oldu mu?" soruları ön plana çıktı. İşte detaylar...

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ÖSYM 2026 KPSS TAKVİMİ | KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman yapılacak?

Geleceğini devlet kadrolarında şekillendirmek isteyen adaylar için 2026 yılının en kritik sınav maratonu süreci öne çıktı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) koordinasyonunda her yıl düzenlenen KPSS sınavı için açıklanan takvim yol gösterici durumda. 2026 KPSS başvuru ve sınav takvimi için netleşen bilgiler, adayların hazırlık sürecini şekillendirecek.

ÖSYM 2026 KPSS TAKVİMİ | KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman yapılacak?

2026 KPSS LİSANS SINAVI VE BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Dört yıllık üniversite mezunlarının ve mezun olabilecek durumdaki adayların katılacağı lisans oturumları için süreç şu şekilde işleyecek;

Başvuru Tarihleri: 1 – 13 Temmuz 2026

Geç Başvuru Tarihleri: 22 – 23 Temmuz 2026

Genel Yetenek-Genel Kültür Sınav Tarihi: 6 Eylül 2026

Alan Bilgisi Sınav Tarihleri: 12 – 13 Eylül 2026

Sonuç Tarihi: 7 Ekim 2026

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ÖSYM 2026 KPSS TAKVİMİ | KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman yapılacak?

2026 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak, 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.

KPSS Ön Lisans 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

ÖSYM 2026 KPSS TAKVİMİ | KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman yapılacak?

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI VE BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Lise mezunları ile sınavın geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan adayların katılacağı ortaöğretim oturumu sonbaharda gerçekleştirilecek.

Başvuru Tarihleri: 27 Ağustos – 8 Eylül 2026

Geç Başvuru Tarihleri: 15 – 16 Eylül 2026

Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026

Sonuç Tarihi: 19 Kasım 2026

ÖSYM 2026 KPSS TAKVİMİ | KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman yapılacak?

2026 KPSS DHBT BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS DHBT sınavı 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak.

KPSS DHBT sonuçları 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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