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Giriş Tarihi: 02.07.2026 11:45

ÖSYM ile YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 YKS Sonuç Tarihi Belli Oldu!

"2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?" soruları; hayalindeki üniversitede eğitim görmek isteyen adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Geleceklerini şekillendirecek puanları öğrenmek isteyen öğrenciler için sınav takvimi ön plana çıktı. İşte ÖSYM tarafından açıklanan bilgiler doğrultusunda YKS sonuç sürecine ilişkin tüm detaylar…

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ÖSYM ile YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 YKS Sonuç Tarihi Belli Oldu!

Haziran ayında yoğun bir hazırlık döneminin ardından tamamlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı maratonu, yerini sonuç beklentisine bıraktı. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının ardından adayların gözü; ÖSYM resmi duyurularına çevrilmiş durumda. Netleşen 2026 YKS sonuç tarihinin ardından tercih süreci başlayacak.

ÖSYM ile YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 YKS Sonuç Tarihi Belli Oldu!

2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan güncel 2026 yılı sınav ve sonuç takvimine göre, YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü ilan edilecek.

Bu tarihten itibaren adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile kurumun resmi internet adresine giriş yaparak elde ettikleri TYT, AYT ve YDT puanları ile başarı sıralamalarını görüntüleyebilecekler.

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ÖSYM ile YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 YKS Sonuç Tarihi Belli Oldu!

YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

YKS sonuçları yalnızca dijital ortamda ilan edilecek. Öğrenciler, ÖSYM'nin veri tabanı olan sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulamasını kullanarak puan kartlarına güvenli bir şekilde erişebilecek.

ÖSYM ile YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 YKS Sonuç Tarihi Belli Oldu!

2026 ÜNİVERSİTE TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

22 Temmuz'da puanların ilan edilmesinin ardından yükseköğretim programlarına yerleşmek isteyen öğrenciler için ikinci kritik aşama olan tercih dönemi başlayacak. ÖSYM, kesin tercih tarihlerini henüz ilan etmedi.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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