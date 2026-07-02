ÖSYM ile YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 YKS Sonuç Tarihi Belli Oldu!

2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan güncel 2026 yılı sınav ve sonuç takvimine göre, YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü ilan edilecek.

Bu tarihten itibaren adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile kurumun resmi internet adresine giriş yaparak elde ettikleri TYT, AYT ve YDT puanları ile başarı sıralamalarını görüntüleyebilecekler.