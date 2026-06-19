ÖSYM AÇIKLADI: YKS’ de kalem ve silgi verilecek mi, adaylar kendi kalem ve silgisini getirebilirler mi?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılacak adaylar sınav günü yanlarında neler getireceklerinin yanıtını arıyor. Özellikle sınav salonuna girişte dikkat edilmesi gereken kurallara titiz davranılması gerekiyor. Sınav gününde herhangi bir sorun yaşamak istemeyen adaylar kuralları yakından takip ederek, kalem, silgi ve diğer araç gereçlerin bina içine sokulması ile ilgili ÖSYM kılavuzunu gözden geçirmeleri gerekecek.