Haberler
Fotohaber
ÖSYM AÇIKLADI: YKS’ de kalem ve silgi verilecek mi, adaylar kendi kalem ve silgisini getirebilirler mi?
Giriş Tarihi: 19.06.2026 11:24
Güncelleme Tarihi: 19.06.2026 11:29
ÖSYM AÇIKLADI: YKS’ de kalem ve silgi verilecek mi, adaylar kendi kalem ve silgisini getirebilirler mi?
Milyonlarca adayın gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu hafta sonu yapılacak. Sınav öncesinde adayların ve velilerin en çok merak ettiği konu ise kırtasiye malzemeleri oldu. YKS' de kalem ve silgi verilecek mi, sınava giderken yanımıza kalem almalı mıyız? İşte, ÖSYM'nin açıklaması…