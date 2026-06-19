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Haberler Fotohaber ÖSYM AÇIKLADI: YKS’ de kalem ve silgi verilecek mi, adaylar kendi kalem ve silgisini getirebilirler mi?
Giriş Tarihi: 19.06.2026 11:24 Güncelleme Tarihi: 19.06.2026 11:29

ÖSYM AÇIKLADI: YKS’ de kalem ve silgi verilecek mi, adaylar kendi kalem ve silgisini getirebilirler mi?

Milyonlarca adayın gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu hafta sonu yapılacak. Sınav öncesinde adayların ve velilerin en çok merak ettiği konu ise kırtasiye malzemeleri oldu. YKS' de kalem ve silgi verilecek mi, sınava giderken yanımıza kalem almalı mıyız? İşte, ÖSYM'nin açıklaması…

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ÖSYM AÇIKLADI: YKS’ de kalem ve silgi verilecek mi, adaylar kendi kalem ve silgisini getirebilirler mi?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılacak adaylar sınav günü yanlarında neler getireceklerinin yanıtını arıyor. Özellikle sınav salonuna girişte dikkat edilmesi gereken kurallara titiz davranılması gerekiyor. Sınav gününde herhangi bir sorun yaşamak istemeyen adaylar kuralları yakından takip ederek, kalem, silgi ve diğer araç gereçlerin bina içine sokulması ile ilgili ÖSYM kılavuzunu gözden geçirmeleri gerekecek.

ÖSYM AÇIKLADI: YKS’ de kalem ve silgi verilecek mi, adaylar kendi kalem ve silgisini getirebilirler mi?

YKS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ?

Çok uzun yıllardır ÖSYM'nin uyguladığı kırtasiye seti geleneği bu senede devam edecek. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS oturumlarında adayların sıralarına siyah kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş bulunan set bırakılacak.

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ÖSYM AÇIKLADI: YKS’ de kalem ve silgi verilecek mi, adaylar kendi kalem ve silgisini getirebilirler mi?

ADAYLAR KENDİ KALEM VE SİLGİSİNİ GETİREBİLİR Mİ?

Sınav binasına bu tarz malzemelerle girmeye çalışan adaylar, kapıda güvenlik aramalarında bu eşyaları teslim etmek zorunda kalacak. ÖSYM duyurularında paylaşılan kurallarda temel kırtasiye seti, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç gereç, içecek ve yiyeceği sınava getirilemeyecek. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz.

ÖSYM AÇIKLADI: YKS’ de kalem ve silgi verilecek mi, adaylar kendi kalem ve silgisini getirebilirler mi?

ÖSYM'NİN KIRTASİYE SETİNDE NELER VAR?

ÖSYM'nin her adaya özel sunduğu tek kullanımlık sınav paketinde; 2 adet kurşun kalem, 1 adet silgi, 1 adet kalemtıraş, özel ambalajlı peçete, şekerleme ve su yer almakta. Bu uygulama sayesinde adayların sınav salonuna dışarıdan hiçbir kırtasiye malzemesi getirmesine izin verilmemekte, tüm temel ihtiyaçlar kurum tarafından sıralarda hazır bırakılacak.

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