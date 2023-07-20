ÖSYM AİS şifremi unuttum, ne yapmalıyım? YKS aday şifresi nasıl öğrenilir, ÖSYM AİS giriş parola sıfırlama ve alma nasıl yapılır?

ÖSYM AİS giriş ekranı, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte on binlerce aday tarafından ziyaret edildi. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda adayların sınav başvurusu yapma, sonuç görüntüleme ve benzeri işlemler için kullandığı bu ekrana TC kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi ile giriş yapılıyor. Bu noktada giriş parolasını unutan adaylar "ÖSYM AİS şifremi unuttum, ne yapmalıyım?" sorusuyla şifre alma yöntemlerini inceliyor. Peki, YKS aday şifresi nasıl öğrenilir, ÖSYM AİS giriş parola sıfırlama ve alma nasıl yapılır? İşte yanıtı.