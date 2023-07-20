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Haberler Fotohaber ÖSYM AİS şifremi unuttum, ne yapmalıyım? YKS aday şifresi nasıl öğrenilir, ÖSYM AİS giriş parola sıfırlama ve alma nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 20.07.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 09:17

ÖSYM AİS şifremi unuttum, ne yapmalıyım? YKS aday şifresi nasıl öğrenilir, ÖSYM AİS giriş parola sıfırlama ve alma nasıl yapılır?

ÖSYM AİS giriş ekranı, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte on binlerce aday tarafından ziyaret edildi. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda adayların sınav başvurusu yapma, sonuç görüntüleme ve benzeri işlemler için kullandığı bu ekrana TC kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi ile giriş yapılıyor. Bu noktada giriş parolasını unutan adaylar "ÖSYM AİS şifremi unuttum, ne yapmalıyım?" sorusuyla şifre alma yöntemlerini inceliyor. Peki, YKS aday şifresi nasıl öğrenilir, ÖSYM AİS giriş parola sıfırlama ve alma nasıl yapılır? İşte yanıtı.

ÖSYM AİS şifremi unuttum, ne yapmalıyım? YKS aday şifresi nasıl öğrenilir, ÖSYM AİS giriş parola sıfırlama ve alma nasıl yapılır?

ÖSYM AİS aday şifresi alma ekranı üniversite sınav sonucunu öğrenmek isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. YKS sonucunu öğrenmek için ilk olarak sisteme giriş yapmak gerekiyor. Giriş aşamasında e-Devlet şifresi kullanılabildiği gibi TC kimlik numarası ve ÖSYM AİS aday şifresi ile de giriş sağlanabiliyor. Ancak e-Devlet kaydı olmayan ve ÖSYM parolasını hatırlamayan adaylar ÖSYM AİS şifremi unuttum, ne yapmalıyım sorusuna yanıt arayabiliyor. İşte YKS aday şifresi nasıl öğrenilir, ÖSYM AİS giriş parola sıfırlama ve alma nasıl yapılır sorularının yanıtı.

ÖSYM AİS şifremi unuttum, ne yapmalıyım? YKS aday şifresi nasıl öğrenilir, ÖSYM AİS giriş parola sıfırlama ve alma nasıl yapılır?

2023 ÖSYM ADAY ŞİFRESİ ALMA

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, e-Devlet şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabilir.

e-Devlet şifresiyle ÖSYM AİS'e kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunulan tüm işlemleri yapabilir.

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ÖSYM AİS şifremi unuttum, ne yapmalıyım? YKS aday şifresi nasıl öğrenilir, ÖSYM AİS giriş parola sıfırlama ve alma nasıl yapılır?

ÖSYM AİS ŞİFREMİ UNUTTUM | AİS ŞİFRESİ YENİLEME

ÖSYM AİS aday şifresi güncellemek ve değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz:

  • Ekranda açılan sayfada istenilen T.C. kimlik numarasını ve ekranda gördüğünüz güvenlik numarasınız eksiksiz olarak girin.

  • Bir sonraki adım ise güvenlik sorusu aşamasında şifrenizi oluştururken verdiğiniz cevabı girmeniz gerekiyor.

  • Tüm bilgiler tam olarak doldurulduktan sonra şifre yenilenecektir.
ÖSYM AİS şifremi unuttum, ne yapmalıyım? YKS aday şifresi nasıl öğrenilir, ÖSYM AİS giriş parola sıfırlama ve alma nasıl yapılır?

ÖSYM AİS ŞİFREMİ VE GÜVENLİK SORUMU UNUTTUM, NE YAPMALIYIM?

Eğer, ÖSYM AİS güvenlik sorusunu unuttuysanız şifrenizi yenileyebilmek için şifrenizi ilk aldığınız merkeze başvurarak yeni şifre talebinde bulunmanız gerekiyor.

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