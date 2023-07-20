ÖSYM AİS şifremi unuttum, ne yapmalıyım? YKS aday şifresi nasıl öğrenilir, ÖSYM AİS giriş parola sıfırlama ve alma nasıl yapılır?

ÖSYM AİS aday şifresi alma ekranı üniversite sınav sonucunu öğrenmek isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. YKS sonucunu öğrenmek için ilk olarak sisteme giriş yapmak gerekiyor. Giriş aşamasında e-Devlet şifresi kullanılabildiği gibi TC kimlik numarası ve ÖSYM AİS aday şifresi ile de giriş sağlanabiliyor. Ancak e-Devlet kaydı olmayan ve ÖSYM parolasını hatırlamayan adaylar ÖSYM AİS şifremi unuttum, ne yapmalıyım sorusuna yanıt arayabiliyor. İşte YKS aday şifresi nasıl öğrenilir, ÖSYM AİS giriş parola sıfırlama ve alma nasıl yapılır sorularının yanıtı.