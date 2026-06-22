ÖSYM görevli ücretleri ne zaman yatar? 2026 ÖSYM YKS gözetmen ücreti ne kadar, kaç gün sonra yatacak?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tamamlanmasının ardından sınavda görev alan binlerce personelin gündeminde ÖSYM görevli ücretleri yer alıyor. Salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen ve diğer sınav görevlileri, ücretlerin hangi tarihte hesaplara aktarılacağını ve görev türlerine göre ne kadar ödeme yapılacağını merak ediyor. ÖSYM'den yapılacak resmi açıklama beklenirken, önceki sınav dönemlerindeki ödeme takvimi de yakından takip ediliyor.