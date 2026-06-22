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ÖSYM görevli ücretleri ne zaman yatar? 2026 ÖSYM YKS gözetmen ücreti ne kadar, kaç gün sonra yatacak?
Giriş Tarihi: 22.06.2026 09:39
Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 09:44
ÖSYM görevli ücretleri ne zaman yatar? 2026 ÖSYM YKS gözetmen ücreti ne kadar, kaç gün sonra yatacak?
YKS'de salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen ve bina sınav sorumlusu olarak görev alan kamu personeli, sınavın ardından ÖSYM görevli ücretlerinin hesaplara yatacağı tarihi araştırıyor. Peki ÖSYM görevli ücretleri ne zaman yatar, 2026 YKS görevli ücretleri ne kadar?