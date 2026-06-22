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Haberler Fotohaber ÖSYM görevli ücretleri ne zaman yatar? 2026 ÖSYM YKS gözetmen ücreti ne kadar, kaç gün sonra yatacak?
Giriş Tarihi: 22.06.2026 09:39 Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 09:44

ÖSYM görevli ücretleri ne zaman yatar? 2026 ÖSYM YKS gözetmen ücreti ne kadar, kaç gün sonra yatacak?

YKS'de salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen ve bina sınav sorumlusu olarak görev alan kamu personeli, sınavın ardından ÖSYM görevli ücretlerinin hesaplara yatacağı tarihi araştırıyor. Peki ÖSYM görevli ücretleri ne zaman yatar, 2026 YKS görevli ücretleri ne kadar?

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ÖSYM görevli ücretleri ne zaman yatar? 2026 ÖSYM YKS gözetmen ücreti ne kadar, kaç gün sonra yatacak?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tamamlanmasının ardından sınavda görev alan binlerce personelin gündeminde ÖSYM görevli ücretleri yer alıyor. Salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen ve diğer sınav görevlileri, ücretlerin hangi tarihte hesaplara aktarılacağını ve görev türlerine göre ne kadar ödeme yapılacağını merak ediyor. ÖSYM'den yapılacak resmi açıklama beklenirken, önceki sınav dönemlerindeki ödeme takvimi de yakından takip ediliyor.

ÖSYM görevli ücretleri ne zaman yatar? 2026 ÖSYM YKS gözetmen ücreti ne kadar, kaç gün sonra yatacak?

ÖSYM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATAR?

Görevli ücretleri, ÖSYM'nin Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden takip edilebiliyor. Ödemeler tamamlandığında görevliler, sistem üzerinden ödeme bilgilerini görüntüleyebiliyor.
Genellikle sınavdan sonraki 1-3 hafta içerisinde ödemeler hesaplara geçiyor.

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ÖSYM görevli ücretleri ne zaman yatar? 2026 ÖSYM YKS gözetmen ücreti ne kadar, kaç gün sonra yatacak?

2026 ÖSYM GÖREVLİ ÜCRETLERİ

Bina Sınav Sorumlusu
Brüt: 4.163,96
Net %15: 3.507,76
Net %20: 3.299,57
Net %27: 3.008,09

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı
Brüt: 2.775,98
Net %15: 2.338,51
Net %20: 2.199,71
Net %27: 2.005,39

ÖSYM görevli ücretleri ne zaman yatar? 2026 ÖSYM YKS gözetmen ücreti ne kadar, kaç gün sonra yatacak?

Salon Başkanı / Cezaevi Salon Başkanı
Brüt: 2.290,18
Net %15: 1.929,27
Net %20: 1.814,76
Net %27: 1.654,45

Gözetmen / Cezaevi Gözetmen
Brüt: 2.220,78
Net %15: 1.870,81
Net %20: 1.759,77
Net %27: 1.604,31

Yedek Gözetmen
Brüt: 1.665,59
Net %15: 1.403,11
Net %20: 1.319,83
Net %27: 1.203,24

Yardımcı Engelli Gözetmen
Brüt: 2.775,98
Net %15: 2.338,51
Net %20: 2.199,71
Net %27: 2.005,39

ÖSYM görevli ücretleri ne zaman yatar? 2026 ÖSYM YKS gözetmen ücreti ne kadar, kaç gün sonra yatacak?

E-Sınav Salon Başkanı
Brüt: 1.804,38
Net %15: 1.520,03
Net %20: 1.429,81
Net %27: 1.303,51

E-Sınav Gözetmen
Brüt: 1.665,59
Net %15: 1.403,11
Net %20: 1.319,83
Net %27: 1.203,24

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