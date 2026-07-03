ÖSYM KPSS 2026/1 merkezi atama kılavuzu yayımlandı! Tercihler ne zaman, nasıl yapılacak?

KİMLER KPSS 2026/1 MERKEZİ ATAMA TERCİHİ YAPABİLECEK?

Merkezi atama tercih sürecine 2024 KPSS'ye katılan adaylar başvuru yapabilecek. Ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için ise KPSSP3 puanı kullanılacak. Adayların tercih yaptıkları gün itibarıyla ilgili öğrenim düzeyinden mezun olması gerekecek.

KPSS-2024/2, KPSS-2025/1 ve KPSS-2025/2 merkezi yerleştirmeleri sonucunda herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar ise 2024 KPSS puanlarıyla bu yerleştirme için tercih yapamayacak.

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