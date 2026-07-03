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ÖSYM KPSS 2026/1 merkezi atama kılavuzu yayımlandı! Tercihler ne zaman, nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 03.07.2026 15:05
ÖSYM KPSS 2026/1 merkezi atama kılavuzu yayımlandı! Tercihler ne zaman, nasıl yapılacak?
Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen adayların beklediği KPSS 2026/1 merkezi atama tercih kılavuzu ÖSYM tarafından erişime açıldı. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte tercih takvimi, başvuru yöntemi ve adayların dikkat etmesi gereken kurallar gündeme geldi. İşte, KPSS 2026/1 merkezi atama tercih sürecine ilişkin merak edilenler...