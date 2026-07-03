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Haberler Fotohaber ÖSYM KPSS 2026/1 merkezi atama kılavuzu yayımlandı! Tercihler ne zaman, nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 03.07.2026 15:05

ÖSYM KPSS 2026/1 merkezi atama kılavuzu yayımlandı! Tercihler ne zaman, nasıl yapılacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen adayların beklediği KPSS 2026/1 merkezi atama tercih kılavuzu ÖSYM tarafından erişime açıldı. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte tercih takvimi, başvuru yöntemi ve adayların dikkat etmesi gereken kurallar gündeme geldi. İşte, KPSS 2026/1 merkezi atama tercih sürecine ilişkin merak edilenler...

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ÖSYM KPSS 2026/1 merkezi atama kılavuzu yayımlandı! Tercihler ne zaman, nasıl yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan KPSS 2026/1 merkezi atama tercih kılavuzu, kamu kurumlarındaki kadro ve pozisyonlara yerleşmek isteyen adayların erişimine açıldı. 2024 KPSS puanlarıyla yapılacak yerleştirmelerde adaylar, öğrenim durumlarına ve nitelik kodlarına uygun kadrolar arasından tercihlerini oluşturacak.

ÖSYM KPSS 2026/1 merkezi atama kılavuzu yayımlandı! Tercihler ne zaman, nasıl yapılacak?

KPSS 2026/1 MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS 2026/1 merkezi atama tercihleri 9 Temmuz 2026 Perşembe günü başlayacak. Adaylar tercih işlemlerini 16 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.

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ÖSYM KPSS 2026/1 merkezi atama kılavuzu yayımlandı! Tercihler ne zaman, nasıl yapılacak?

KPSS 2026/1 TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle bireysel olarak yapacak. Tercih işlemlerinde adayların, kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonların karşısındaki nitelik kodlarını dikkatle incelemesi gerekecek.

KPSS merkezi atama tercih sürecinde adaylar en fazla 30 kadro veya pozisyon için tercih yapabilecek. Tercih süresi içinde listelerde değişiklik yapılabilecek ancak sürenin sona ermesinin ardından tercihlerde güncelleme yapılamayacak.

ÖSYM KPSS 2026/1 merkezi atama kılavuzu yayımlandı! Tercihler ne zaman, nasıl yapılacak?

KİMLER KPSS 2026/1 MERKEZİ ATAMA TERCİHİ YAPABİLECEK?

Merkezi atama tercih sürecine 2024 KPSS'ye katılan adaylar başvuru yapabilecek. Ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için ise KPSSP3 puanı kullanılacak. Adayların tercih yaptıkları gün itibarıyla ilgili öğrenim düzeyinden mezun olması gerekecek.

KPSS-2024/2, KPSS-2025/1 ve KPSS-2025/2 merkezi yerleştirmeleri sonucunda herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar ise 2024 KPSS puanlarıyla bu yerleştirme için tercih yapamayacak.

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ÖSYM KPSS 2026/1 merkezi atama kılavuzu yayımlandı! Tercihler ne zaman, nasıl yapılacak?

KPSS 2026/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2026/1 merkezi atama tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından ilan edildikten sonra adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden erişebilecek.

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