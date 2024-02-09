ÖSYM KPSS BAŞVURULARI BAŞLIYOR! 2024 KPSS lisans, ön lisans, engelli, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman? ÖSYM takvimi

Bu yıl gerçekleştirilecek olan ÖSYM sınav takvimi ilan edildi. Takvimle birlikte devlet kadrolarında görev almak isteyen; öğretmen, hemşire, polis, mimar, mühendis ve daha birçok meslek grubu için sınav başvuruları başlıyor! İşte KPSS 2024 takvimiyle ilgili tüm detaylar