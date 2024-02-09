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Haberler Fotohaber ÖSYM KPSS BAŞVURULARI BAŞLIYOR! 2024 KPSS lisans, ön lisans, engelli, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman? ÖSYM takvimi
Giriş Tarihi: 09.02.2024 09:29 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 09:29

ÖSYM KPSS BAŞVURULARI BAŞLIYOR! 2024 KPSS lisans, ön lisans, engelli, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman? ÖSYM takvimi

ÖSYM 2024 sınav takvimi yayımlandı. Başvurular başlıyor. Milyonlarca öğrencinin Kamu Personeli Seçme Sınavına girmek için gün saydığı şu günlerde KPSS başvuru tarihleri en çok aratılan konular arasında yer alıyor. 2024 yılında ÖSYM tarafından lisans, ön lisans, engelli, ortaöğretim, DHBT tüm oturumların tarihleri açıklandı. Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alımında kullanılan puan türleri için başvurular ne sınav tarihleri belli oldu. Peki, KPSS başvurusu, KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman? İşte ayrıntılar

ÖSYM KPSS BAŞVURULARI BAŞLIYOR! 2024 KPSS lisans, ön lisans, engelli, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman? ÖSYM takvimi

Bu yıl gerçekleştirilecek olan ÖSYM sınav takvimi ilan edildi. Takvimle birlikte devlet kadrolarında görev almak isteyen; öğretmen, hemşire, polis, mimar, mühendis ve daha birçok meslek grubu için sınav başvuruları başlıyor! İşte KPSS 2024 takvimiyle ilgili tüm detaylar

ÖSYM KPSS BAŞVURULARI BAŞLIYOR! 2024 KPSS lisans, ön lisans, engelli, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman? ÖSYM takvimi

KPSS BAŞVURU 2024 NE ZAMAN?

EKPSS 12-29 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacaktır.

KPSS 2024 lisans ve ÖABT başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ön Lisans başvuruları 13 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS DHBT başvuruları 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.

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ÖSYM KPSS BAŞVURULARI BAŞLIYOR! 2024 KPSS lisans, ön lisans, engelli, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman? ÖSYM takvimi

KPSS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

EKPSS 7-8 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS 2024 lisans ve ÖABT geç başvuruları 22 Mayıs- 23 Mayıs 2024 tarihlerinde alınacak.

KPSS Ön Lisans 9-10 Temmuz 2024 tarihlerinde alınacak.

KPSS Ortaöğretim geç başvuruları 6-7 Ağustos 2024 tarihlerinde alınacak.

KPSS DHBT geç başvuruları 22 Ağustos 2025 tarihinde alınacak.

ÖSYM KPSS BAŞVURULARI BAŞLIYOR! 2024 KPSS lisans, ön lisans, engelli, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman? ÖSYM takvimi

KPSS LİSANS - ÖABT 2024 SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 28 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün 20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün 21 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak

ÖSYM KPSS BAŞVURULARI BAŞLIYOR! 2024 KPSS lisans, ön lisans, engelli, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman? ÖSYM takvimi

KPSS 2024 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS sınav sonuçları 23 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ve ÖABT sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

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