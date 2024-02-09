Giriş Tarihi: 09.02.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
09:29
ÖSYM KPSS BAŞVURULARI BAŞLIYOR! 2024 KPSS lisans, ön lisans, engelli, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman? ÖSYM takvimi
ÖSYM 2024 sınav takvimi yayımlandı. Başvurular başlıyor. Milyonlarca öğrencinin Kamu Personeli Seçme Sınavına girmek için gün saydığı şu günlerde KPSS başvuru tarihleri en çok aratılan konular arasında yer alıyor. 2024 yılında ÖSYM tarafından lisans, ön lisans, engelli, ortaöğretim, DHBT tüm oturumların tarihleri açıklandı. Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alımında kullanılan puan türleri için başvurular ne sınav tarihleri belli oldu. Peki, KPSS başvurusu, KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman? İşte ayrıntılar