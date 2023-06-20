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Haberler Fotohaber ÖSYM YKS gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL? 2023 YKS (TYT-AYT-YDT) gözetmen ücretleri yatmaya başladı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 20.06.2023 06:59 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 06:59

ÖSYM YKS gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL? 2023 YKS (TYT-AYT-YDT) gözetmen ücretleri yatmaya başladı mı, ne zaman yatacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2023 geride kalırken YKS gözetmen ücreti 2023 sorgulanmaya başladı. İlk oturumu 17 Haziran'da yapılan sınavın ikinci ve üçüncü oturumları olan AYT ve YDT bir sonraki gün yapıldı. Sınav salonlarında öğrencileri yönlendirmek ve sınavın güvenilir bir ortamda yapılmasını kontrol etmek amacıyla görevlendirilen görevliler sınavın hemen akabinde "ÖSYM YKS sınav gözetmen ve görevli ücreti ne kadar, kaç TL?" sorgulamaya başladı. 3 milyondan fazla dayın katılımıyla yapılan YKS sınavında 81 ilde binlerce sınav görevlisi yer aldı. Peki, YKS sınav görevli/gözetmen ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL? İşte, tüm merak edilenler…

ÖSYM YKS gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL? 2023 YKS TYT-AYT-YDT gözetmen ücretleri yatmaya başladı mı, ne zaman yatacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 17-18 Haziran Cumartesi ve Pazar günü 81 ilde eş zamanlı olarak uygulandı. Üniversite hayali için uzun bir gayret ve yoğun temponun ardından sınava 3 milyondan fazla aday girdi. Sınav salonlarında öğrencileri yönlendirmek, sınavın güvenilir ve huzurlu bir ortamda yapılmasını sağlamak için binlerce sınav gözetmeni görevlendirildi. Sınavın geride kalmasının ardından YKS gözetmen ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak, nereye yatacak? Sorgulanıyor. Yaklaşık 1 milyon kişinin görev aldığı üniversiteye yerleştirme sınavında sınav salonlarında görevli olan kişilerin gözü ücretlerin yatacağı tarihte. Peki, YKS sınav gözetmen ve görevli ücretleri ne kadar, kaç TL, ne zaman verilecek? İşte, YKS sınav görevlisi ücret ödeme tarihleri…

ÖSYM YKS gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL? 2023 YKS TYT-AYT-YDT gözetmen ücretleri yatmaya başladı mı, ne zaman yatacak?

YKS GÖZETMEN / GÖREVLİ ÜCRETİ 2023
YKS görevli ücretleri 2023 belli oldu. Bu yıl Ocak-Haziran 2023 dönemi sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmıştır. Vergi diliminize göre ödenecek tutar değişiklik gösterebilir. Aşağıdaki hesaplanan rakamlar MEB tarafından yapılacak sınavlarda ödenecek tutarlardır.

2022 yılında Bina Yöneticisi yüzde 15'lik vergi dilimine göre 533 TL alırken 2023 yılında 694 TL alacak.

2022 yılında Bina Sınav Sorumlusu yüzde 15'lik vergi dilimine göre 562 TL alırken 2023 yılında 1.096 TL alacak.

2022 yılında Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 477 TL alırken 2023 yılında 740 TL alacak.

2022 yılında Gözetmen yüzde 15'lik vergi dilimine göre 449 TL alırken 2023 yılında 584 TL alacak.

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ÖSYM YKS gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL? 2023 YKS TYT-AYT-YDT gözetmen ücretleri yatmaya başladı mı, ne zaman yatacak?

2022 yılında Salon Başkanı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 463 TL alırken 2023 yılında 602 TL alacak.

2022 yılında Yardımcı Engelli Gözetmen yüzde 15'lik vergi dilimine göre 562 TL alırken 2023 yılında 730 TL alacak.

ÖSYM YKS gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL? 2023 YKS TYT-AYT-YDT gözetmen ücretleri yatmaya başladı mı, ne zaman yatacak?

2022 E-Sınav Uygulama Sorumlusu yüzde 15'lik vergi dilimine göre 421 TL alırken 2023 yılında 548 TL alacak.

2022 yılında E-Sınav Salon Başkanı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 365 TL alırken 2023 yılında 474 TL alacak.

2022 yılında E-Sınav Gözetmeni yüzde 15'lik vergi dilimine göre 337 TL alırken 2023 yılında 438 TL alacak.

ÖSYM YKS gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL? 2023 YKS TYT-AYT-YDT gözetmen ücretleri yatmaya başladı mı, ne zaman yatacak?

YKS GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Sınav görevli ücretleri de bu sınavlarda yer alan kişilerin hesaplarına belirlenen tarihlerde yatırılıyor.

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