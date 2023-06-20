Giriş Tarihi: 20.06.2023 06:59
Güncelleme Tarihi: 20.06.2023
06:59
ÖSYM YKS gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL? 2023 YKS (TYT-AYT-YDT) gözetmen ücretleri yatmaya başladı mı, ne zaman yatacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2023 geride kalırken YKS gözetmen ücreti 2023 sorgulanmaya başladı. İlk oturumu 17 Haziran'da yapılan sınavın ikinci ve üçüncü oturumları olan AYT ve YDT bir sonraki gün yapıldı. Sınav salonlarında öğrencileri yönlendirmek ve sınavın güvenilir bir ortamda yapılmasını kontrol etmek amacıyla görevlendirilen görevliler sınavın hemen akabinde "ÖSYM YKS sınav gözetmen ve görevli ücreti ne kadar, kaç TL?" sorgulamaya başladı. 3 milyondan fazla dayın katılımıyla yapılan YKS sınavında 81 ilde binlerce sınav görevlisi yer aldı. Peki, YKS sınav görevli/gözetmen ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL? İşte, tüm merak edilenler…