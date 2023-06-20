ÖSYM YKS gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL? 2023 YKS (TYT-AYT-YDT) gözetmen ücretleri yatmaya başladı mı, ne zaman yatacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 17-18 Haziran Cumartesi ve Pazar günü 81 ilde eş zamanlı olarak uygulandı. Üniversite hayali için uzun bir gayret ve yoğun temponun ardından sınava 3 milyondan fazla aday girdi. Sınav salonlarında öğrencileri yönlendirmek, sınavın güvenilir ve huzurlu bir ortamda yapılmasını sağlamak için binlerce sınav gözetmeni görevlendirildi. Sınavın geride kalmasının ardından YKS gözetmen ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak, nereye yatacak? Sorgulanıyor. Yaklaşık 1 milyon kişinin görev aldığı üniversiteye yerleştirme sınavında sınav salonlarında görevli olan kişilerin gözü ücretlerin yatacağı tarihte. Peki, YKS sınav gözetmen ve görevli ücretleri ne kadar, kaç TL, ne zaman verilecek? İşte, YKS sınav görevlisi ücret ödeme tarihleri…