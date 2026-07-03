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ÖSYM'den KPSS açıklaması! KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş sıralaması nereden sorgulanır?
Giriş Tarihi: 03.07.2026 16:14
ÖSYM'den KPSS açıklaması! KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş sıralaması nereden sorgulanır?
ÖSYM açıkladı! 2024 KPSS branş bazında sıralamalar, 3 Temmuz 2026 Cuma günü de adayların erişimine açıldı. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyinde sınava katılan adaylar, branş sıralamalarını ÖSYM AİS sistemi üzerinden sorgulayabiliyor. Peki, 2024 KPSS branş bazında sıralama nasıl öğrenilir?