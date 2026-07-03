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Haberler Fotohaber ÖSYM'den KPSS açıklaması! KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş sıralaması nereden sorgulanır?
Giriş Tarihi: 03.07.2026 16:14

ÖSYM'den KPSS açıklaması! KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş sıralaması nereden sorgulanır?

ÖSYM açıkladı! 2024 KPSS branş bazında sıralamalar, 3 Temmuz 2026 Cuma günü de adayların erişimine açıldı. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyinde sınava katılan adaylar, branş sıralamalarını ÖSYM AİS sistemi üzerinden sorgulayabiliyor. Peki, 2024 KPSS branş bazında sıralama nasıl öğrenilir?

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ÖSYM’den KPSS açıklaması! KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş sıralaması nereden sorgulanır?

ÖSYM'nin son dakika açıklamasıyla KPSS branş bazında sıralamalar belli oldu. Açıklamada 2024 KPSS branş bazında sıralamalar, adayların kendi alanlarındaki başarı durumlarını görmeleri amacıyla hazırlanmıştır. Yerleştirme sonuçlarına herhangi bir etkisi bulunmayan bu sıralamalar, yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak kullanılmaktadır.

ÖSYM’den KPSS açıklaması! KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş sıralaması nereden sorgulanır?

ÖSYM AÇIKLADI!

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2024-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş olup ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir.

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ÖSYM’den KPSS açıklaması! KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş sıralaması nereden sorgulanır?
ÖSYM’den KPSS açıklaması! KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş sıralaması nereden sorgulanır?

KPSS LİSANS, ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMALARI SORGULAMA

KPSS LİSANS, ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMALAR AÇIKLAMASI!

ÖSYM’den KPSS açıklaması! KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş sıralaması nereden sorgulanır?
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ÖSYM’den KPSS açıklaması! KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş sıralaması nereden sorgulanır?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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