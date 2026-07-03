ÖSYM’den KPSS açıklaması! KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş sıralaması nereden sorgulanır?

ÖSYM'nin son dakika açıklamasıyla KPSS branş bazında sıralamalar belli oldu. Açıklamada 2024 KPSS branş bazında sıralamalar, adayların kendi alanlarındaki başarı durumlarını görmeleri amacıyla hazırlanmıştır. Yerleştirme sonuçlarına herhangi bir etkisi bulunmayan bu sıralamalar, yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak kullanılmaktadır.