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Otel Franco oyuncuları ve konusu: Otel Franco filmi ne zaman çekildi, kadroda hangi oyuncular var?
Giriş Tarihi: 19.06.2026 17:21
Otel Franco oyuncuları ve konusu: Otel Franco filmi ne zaman çekildi, kadroda hangi oyuncular var?
Aksiyon, gerilim ve macera türlerindeki rolleriyle tanınan Nicolas Cage'in başrolünde yer aldığı film, bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. 2019 yapımı olan filmin yönetmenliğini Ken Sanzel üstleniyor. "Otel Franco" filmi, oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle merak konusu olurken, çekim yeri ve yapım süreci de araştırılıyor. İşte filme dair öne çıkan detaylar...