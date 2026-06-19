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Giriş Tarihi: 19.06.2026 17:21

Otel Franco oyuncuları ve konusu: Otel Franco filmi ne zaman çekildi, kadroda hangi oyuncular var?

Aksiyon, gerilim ve macera türlerindeki rolleriyle tanınan Nicolas Cage'in başrolünde yer aldığı film, bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. 2019 yapımı olan filmin yönetmenliğini Ken Sanzel üstleniyor. "Otel Franco" filmi, oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle merak konusu olurken, çekim yeri ve yapım süreci de araştırılıyor. İşte filme dair öne çıkan detaylar...

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Otel Franco oyuncuları ve konusu: Otel Franco filmi ne zaman çekildi, kadroda hangi oyuncular var?

Otel Franco filmi, aksiyon ve macera türünü seven izleyicilere hitap eden sürükleyici bir yapım olarak öne çıkıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film, gerilim ve heyecanın bir arada yaşandığı sahneleriyle izleyiciyi ekrana bağlıyor. ATV ekranlarında yayınlanan yapım, temposu yüksek anlatımıyla ilgi görmeye devam ediyor.

Otel Franco oyuncuları ve konusu: Otel Franco filmi ne zaman çekildi, kadroda hangi oyuncular var?

OTEL FRANCO FİLM KONUSU

Araña (Nicolas Cage)'nın işlettiği otele iki garip müşteri gelir. Araña kısa süre içinde bunların sıradan müşteriler olmadığını anlar. Bu iki adam, patronlarının elmaslarını çalan bir kadını arıyorlardır.

İşin içine, otelde kalan bir müşterinin peşindeki kiralık katil de girince otel içinde silahlar çekilir, amansız bir kovalamaca başlar.

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Otel Franco oyuncuları ve konusu: Otel Franco filmi ne zaman çekildi, kadroda hangi oyuncular var?

OTEL FRANCO FİLM OYUNCULARI

Nicolas Cage

Ryan Kwanten

Enrico Colantoni

Anabelle Acosta

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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