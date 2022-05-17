Giriş Tarihi: 17.05.2022 14:17 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 14:17

Otlukbeli Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Otlukbeli Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Otlukbeli Savaşı 15. Yüzyılda Anadolu'da iki Türk devleti arasında yaşanmış büyük bir savaştır. Dönemin Osmanlı hükümdarı Fatih Sultan Mehmet ve Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan'ın komutasındaki orduların gerçekleştirdiği bu savaşın neticesinde Anadolu'daki devletlerin konumu ve sınırları değişikliğe uğramıştır. Osmanlı siyasi tarihinde önemli bir konuma sahip olan Otlukbeli Savaşı nedenleri ve sonuçları nelerdir? Otlukbeli Savaşı tarafları kimlerdir? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.