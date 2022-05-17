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Haberler Fotohaber Otlukbeli Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Otlukbeli Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları
Giriş Tarihi: 17.05.2022 14:17 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 14:17

Otlukbeli Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Otlukbeli Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Otlukbeli Savaşı 15. Yüzyılda Anadolu'da iki Türk devleti arasında yaşanmış büyük bir savaştır. Dönemin Osmanlı hükümdarı Fatih Sultan Mehmet ve Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan'ın komutasındaki orduların gerçekleştirdiği bu savaşın neticesinde Anadolu'daki devletlerin konumu ve sınırları değişikliğe uğramıştır. Osmanlı siyasi tarihinde önemli bir konuma sahip olan Otlukbeli Savaşı nedenleri ve sonuçları nelerdir? Otlukbeli Savaşı tarafları kimlerdir? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Otlukbeli Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Otlukbeli Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

15. Yüzyılda Anadolu'da var olan güçlü devletlerden birisi olan Akkoyunlu Devleti son zamanlarında giriştiği savaşlardan galibiyetle çıkmasının etkisiyle daha fazla güç ve toprak elde etmek için girdiği girişimlerin sonucunda Osmanlı İmparatorluğu ile karşı karşıya gelmiştir. İki devletin karşı karşıya gelmesi ile çıkan Otlukbeli Savaşı akabinde Anadolu'da yaşanacak birçok değişikliğe sebep olmuştur. Peki, Otlukbeli Savaşı'nı kim kazandı? Otlukbeli Savaşı tarihi nedir? İşte detaylı bilgiler...

Otlukbeli Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Otlukbeli Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Otlukbeli Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Doğu Anadolu'da güçlenen Akkoyunlu Devleti Irak ve Azerbaycan topraklarını da kendi sınırlarına katarak Karakoyunlu Devleti'nin yıkılmasına sebep olmuştu. Bu esnada Osmanlı Devleti hali hazırda Dulkadiroğulları ve Karamanoğulları Beyliklerine yardım etmekteydi, bu yardımlardan rahatsız olan Akkoyunlu Devleti Venedik ile gizliden anlaşmalar yaparak savaş hazırlıklarına girişmiştir. Bu gelişmelerden haberdar olan Fatih Sultan Mehmet ordulara hazırlık emri vererek 11 Ağustos 1473 tarihinde doğuya hareket etmiştir.

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Otlukbeli Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Otlukbeli Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Otlukbeli bölgesine henüz varılmadan Osmanlı kumandanlarından Has Murat Paşa komutasındaki birlik Uzun Hasan'ın birliklerini pusuya düşürerek onları güç kaybına uğratmıştır. İki ordunun esas büyük çarpışması Erzincan ve Tercan arasında kalan Otlukbeli bölgesinde gerçekleşmiştir. Osmanlı ordusu kolaylıkla Akkoyunlu ordusunu yenmiştir.

Otlukbeli Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Otlukbeli Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Otlukbeli Savaşı Önemi

Otlukbeli Savaşı akabinde Anadolu'da bulunan Türk devletlerinin sınırları değişmesi, yaşanan bu savaşın neticesinde Anadolu Türk Birliğinin ilk temelleri atılması ayrıca Osmanlıya karşı başka Anadolu devletlerini kışkırtan Haçlıların ittifakta bulunduğu Akkoyunlu Devleti'nin yıkılma süreci başlaması sebebiyle bu savaş 15. Yüzyılda yaşanan önemli savaşların arasına girmektedir.

Otlukbeli Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Otlukbeli Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Otlukbeli Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları

Nedenler;

  • Osmanlı Devletinin Karadeniz kıyılarındaki Trabzon, Sinop, Amasra gibi önemli limanlarını ele geçirerek Doğu Karadeniz kıyılarında hakimiyet sağlaması.
  • Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan Osmanlı Devleti'ne karşı Venediklilerle işbirliğine girişmesi.
  • Osmanlı'nın Akdeniz ve İran arasındaki ticaret yollarına yeni vergi yükümlülükleri getirmesi.
  • Ticaret yolları kesilen Uzun Hasan'ın batıya doğru rota çevirerek Osmanlı topraklarını almak istemesi.
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