Otuz Yıl Savaşları Sonuçları ve Önemi - Otuz Yıl Savaşları Tarihi, Nedenleri ve Tarafları

Otuz Yıl Savaşları Nedir? Otuz Yıl Savaşları Tarihi

Otuz Yıl Savaşları farklı Avrupa devletlerinin katılımıyla daha da alevlenmiş ancak ana mantık olarak Protestan ile Katolikler arasında yaşanmış savaşlardandır. Her ne kadar sadece dini bir savaş gibi görülse de çıkan savaşa katılan çoğu devletin ana amacı siyasi çıkarlarını savunmasından kaynaklanır. Genellikle isminden dolayı otuz yıl boyunca durmadan devam eden bir savaş gibi düşünülebilir. Lakin süreç bu şekilde durmadan devam etmemiş dönem dönem geri çekilen savaşmaktan vazgeçen devletler de olmuştur. Ancak tamamen ortadan kalkması ve barışın sağlanması Vestfalya Antlaşmasıyla olmuştur.