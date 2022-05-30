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Haberler Fotohaber Otuz Yıl Savaşları Sonuçları ve Önemi - Otuz Yıl Savaşları Tarihi, Nedenleri ve Tarafları
Giriş Tarihi: 30.05.2022 10:49 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 10:49

Otuz Yıl Savaşları Sonuçları ve Önemi - Otuz Yıl Savaşları Tarihi, Nedenleri ve Tarafları

Otuz Yıl Savaşları isminden de anlaşılacağı üzere 30 yıllık bir süreci kapsayan Katolik ve Protestan devletlerinin amansız mücadelesine verilen bir isimdir. 1618 ile 1648 yılları arasında Orta Avrupa'da cereyan eden karşılıklı mücadeleler Vestfalya Anlaşması sayesinde durdurulabilmiştir. Orta Avrupa tarihini yakından alakadar eden ve pek çok kişinin yıllar içerisinde yıprandığı Otuz Yıl Savaşları sonuçları ve önemi, Otuz Yıl Savaşları tarihi, nedenleri ve tarafları hakkında merak edilen tüm detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Otuz Yıl Savaşları Sonuçları ve Önemi - Otuz Yıl Savaşları Tarihi, Nedenleri ve Tarafları

Otuz Yıl Savaşları Hristiyanlığın Katolik ve Protestan mezheplerini karşı karşıya getiren en önemli savaşlardandır. Otuz yıl gibi uzun bir süreci kapsaması ve işin içerisine siyasi konularında dahil edilmesi mücadeleyi oldukça değerli kılmıştır. Tarih derslerinden çoğu kişinin aşina olabileceği Otuz Yıl Savaşları tarihi gidişatı, ortaya çıkış sebepleri ve Otuz Yıl Savaşlarını sona erdiren antlaşma nelerdir sizler için bir araya derledik.

Otuz Yıl Savaşları Sonuçları ve Önemi - Otuz Yıl Savaşları Tarihi, Nedenleri ve Tarafları

Otuz Yıl Savaşları Nedir? Otuz Yıl Savaşları Tarihi

Otuz Yıl Savaşları farklı Avrupa devletlerinin katılımıyla daha da alevlenmiş ancak ana mantık olarak Protestan ile Katolikler arasında yaşanmış savaşlardandır. Her ne kadar sadece dini bir savaş gibi görülse de çıkan savaşa katılan çoğu devletin ana amacı siyasi çıkarlarını savunmasından kaynaklanır. Genellikle isminden dolayı otuz yıl boyunca durmadan devam eden bir savaş gibi düşünülebilir. Lakin süreç bu şekilde durmadan devam etmemiş dönem dönem geri çekilen savaşmaktan vazgeçen devletler de olmuştur. Ancak tamamen ortadan kalkması ve barışın sağlanması Vestfalya Antlaşmasıyla olmuştur.

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Otuz Yıl Savaşları Sonuçları ve Önemi - Otuz Yıl Savaşları Tarihi, Nedenleri ve Tarafları

Otuz Yıl Savaşları Nedenleri ve Tarafları

Dini sebeplerle başlayan ve siyasetin de karıştığı Otuz Yıl Savaşları nedenleri bakımından incelendiğinde Katolik Kutsal İmparatorluğu'na karşı gelen Alman Protestan prensleri taraf olarak gösterilebilir. Savaşın ilk ortaya çıkış noktasına bakıldığında ise Habsburg Hanedanlığının etkileri görülebilir.

Otuz Yıl Savaşları Sonuçları ve Önemi - Otuz Yıl Savaşları Tarihi, Nedenleri ve Tarafları

Keza bu hanedanlık Avrupa'da kendisinin söz sahibi olmasını istiyordu. Evlilik ve veraset yöntemleriyle güçlerini artırmaya çalışan hanedanlığın giderek büyümesi başta Fransa olmak üzere bazı prenslikleri rahatsız etmeye başlar. Tam o süreçlerde Martin Luther öncülüğünde gücünü katlamaya devam eden Protestanlık mezhebinin de bu çekişmeli duruma ortak olması Otuz Yıl Savaşlarının başlamasına neden olan etkenlerdendir.

Otuz Yıl Savaşları Sonuçları ve Önemi - Otuz Yıl Savaşları Tarihi, Nedenleri ve Tarafları

Otuz Yıl Savaşları Sonuçları ve Önemi

Kutsal İmparatorlukların yıkılmasıyla sonuçlanan Otuz Yıl Savaşlarını sona erdiren anlaşma olarak Vestfalya Antlaşması karşımıza çıkar. Savaşın sonuçları arasında binlerce insanın canını alan kıtlık ve salgınlar da yine önemlidir. Avrupa genelinde mezheplerin değerinde büyük oranda düşüşler yaşanırken Protestanların kendi mezhep inanışlarına göre uygulama yapılmasına anlaşma sayesinde izin verilmiş oldu.

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