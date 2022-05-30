Otuz Yıl Savaşları isminden de anlaşılacağı üzere 30 yıllık bir süreci kapsayan Katolik ve Protestan devletlerinin amansız mücadelesine verilen bir isimdir. 1618 ile 1648 yılları arasında Orta Avrupa'da cereyan eden karşılıklı mücadeleler Vestfalya Anlaşması sayesinde durdurulabilmiştir. Orta Avrupa tarihini yakından alakadar eden ve pek çok kişinin yıllar içerisinde yıprandığı Otuz Yıl Savaşları sonuçları ve önemi, Otuz Yıl Savaşları tarihi, nedenleri ve tarafları hakkında merak edilen tüm detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz.