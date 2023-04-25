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Haberler Fotohaber ÖTV indirimi müjdesi! Ticari araçlarda ÖTV kaldırıldı mı alınmayacak mı? Başkan Erdoğan'dan ÖTV'siz indirimli araç açıklaması
Giriş Tarihi: 25.04.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 10:00

ÖTV indirimi müjdesi! Ticari araçlarda ÖTV kaldırıldı mı alınmayacak mı? Başkan Erdoğan'dan ÖTV'siz indirimli araç açıklaması

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni öncesi konuştu. Erdoğan merakla beklenen ÖTV müjdesini açıklarken bu kapsamda ise binlerce vatandaş ÖTV'siz indirimli araç açıklamasının detaylarına erişmek istiyor. Yeni düzenleme ticari araçlarını yenilemek isteyen esnafı ilgilendiriyor. Peki, Ticari araçlarda ÖTV kaldırıldı mı alınmayacak mı? İşte Başkan Erdoğan'dan ÖTV'siz indirimli araç açıklamasından merak edilenler.

ÖTV indirimi müjdesi! Ticari araçlarda ÖTV kaldırıldı mı alınmayacak mı? Başkan Erdoğan’dan ÖTV’siz indirimli araç açıklaması

Yeni ÖTV açıklamasıyla beraber detaylar gündeme geldi. Ticari araçlara yönelik yapılan bu indirim düzenlemesiyle beraber esnaflar belirli araçlarda ÖTV alınmayacağını ve muaf olacağını ifade etti. Esnafın yüzünü güldüren bu yeni düzenlemeyle ilgili olarak ise "Ticari araçlarda ÖTV kaldırıldı mı alınmayacak mı?" sorusu gündeme taşındı. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasıyla ÖTV'siz araçlar listesi ve tüm detaylar.

ÖTV indirimi müjdesi! Ticari araçlarda ÖTV kaldırıldı mı alınmayacak mı? Başkan Erdoğan’dan ÖTV’siz indirimli araç açıklaması

YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ GELİYOR!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni ÖTV düzenlemesi yapılacağını açıkladı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflarımıza da bir müjdem var. Ben bay bay Kemal gibi konuşmuyorum. O bu tür müjdeleri de verir ama hepsi palavra, palavra"

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ÖTV indirimi müjdesi! Ticari araçlarda ÖTV kaldırıldı mı alınmayacak mı? Başkan Erdoğan’dan ÖTV’siz indirimli araç açıklaması

ÖTV DÜZENLEMESİ HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

  • Şehir içi taksi,
  • Dolmuş,
  • Minibüs,
  • Midibüs,
  • Otobüs,
  • Çekici işletmeciliği,
  • Kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnaf aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek.
ÖTV indirimi müjdesi! Ticari araçlarda ÖTV kaldırıldı mı alınmayacak mı? Başkan Erdoğan’dan ÖTV’siz indirimli araç açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği düzenleme kapsamında, ticari taksilerden ÖTV oranı yüzde 45 ila 80 aralığında olan ve motor silindir hacmi 1600 santimetreküpü geçmeyen binek otomobillerin ÖTV muafiyeti kapsamına alınacağını, söz konusu destekten yararlanacak diğer araçlara ilişkin detayların da hazırlanan mevzuat düzenlemesiyle belli olacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'nın Gemlik ilçesinde halka hitaben yaptığı konuşmada, taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari taşımacılık yapan esnaftan aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV alınmayacağı müjdesini verdi.

ÖTV indirimi müjdesi! Ticari araçlarda ÖTV kaldırıldı mı alınmayacak mı? Başkan Erdoğan’dan ÖTV’siz indirimli araç açıklaması

BAKAN NEBATİ ÖTV DÜZENLEMESİ İÇİN DETAYLARI PAYLAŞTI

Bakan Nebati de, bu müjdenin detaylarını anlattı.

AK Parti hükümetleri döneminde her zaman esnafın yanında olduklarını belirten Nebati, kurumlar vergisi, ÖTV ve KDV muafiyetleri ve indirimleriyle iş dünyasının faaliyetlerine ve yeni yatırımlarına destek verdiklerini söyledi.

Nebati, bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ve hem esnafı hem de yenilenecek araçlarla hizmet alan vatandaşları mutlu edecek bir düzenleme hazırlığında olduklarını ifade ederek, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği düzenlememiz kapsamında taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı ile ticari yük taşımacılığında yetkilendirilmek suretiyle faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler, sahip oldukları ve faaliyetlerinde kullandıkları taşıtları aynı cins taşıtlar ile yeniledikleri takdirde bu taşıtların alımı sırasında ÖTV ödemeyecek." dedi.

Söz konusu destek için yasal düzenleme hazırlığı yaptıklarını vurgulayan Nebati, "Ticari taksilerden ÖTV oranı yüzde 45 ila 80 aralığında olan ve motor silindir hacmi 1600 santimetreküpü geçmeyen binek otomobiller kapsama alınacak, söz konusu desteğimizden yararlanacak diğer araçların detayları, hazırlıklarını yaptığımız yasal düzenlemeyle netleşecek." diye konuştu.

"2016'DA 70 BİN YÜK VE YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN MÜKELLEF YARARLANMIŞTI"

Nebati, AK Parti hükümetlerinin daha önce de taksi ve dolmuş esnafı başta olmak üzere birçok vatandaşa ÖTV indirimi sağladığını anımsatarak, şehir içi taksi ve dolmuş başta olmak üzere, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı ile ticari yük taşımacılığı faaliyetinde bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine 2016 yılında da ÖTV indirimi sağlandığına dikkati çekti.

Bakan Nebati, şunları kaydetti:

"Hükümetimizin 2016 yılında yaptığı düzenlemeden yaklaşık 70 bin yük ve yolcu taşımacılığı yapan mükellef yararlanmıştı. Bu düzenlemeden çok daha fazla esnafımızın yararlanacağını öngörüyoruz. Şimdiden ekmek teknesi olan aracını yenileyecek esnafımıza hayırlı uğurlu olsun."

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