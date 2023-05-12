Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Oy nasıl kullanılır, kaç kişi oy kullanacak? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler
Giriş Tarihi: 12.05.2023 14:48 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 14:48

Oy nasıl kullanılır, kaç kişi oy kullanacak? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

Türkiye Genel Seçimleri 14 Mayıs'ta yapılacak olup seçmenler oyunu kullanmak için sandık başına gidecek. 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oylarını nasıl kullanacağını merak edenler dikkat edilmesi gereken hususları araştırıyor. Sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Peki Oy nasıl kullanılır, kaç kişi oy kullanacak? Oy verirken kimlik gerekir mi, eski kimlik geçerli sayılıyor mu? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

Oy nasıl kullanılır, kaç kişi oy kullanacak? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek. Oy kullanacak olan 60 milyona yakın vatandaş hata yapmamak için oy nasıl kullanılır, kimliksiz oy verilir mi sorusuna yanıt arıyor. Seçmen Bilgi Kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, e- Devlet sistemindeki "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulayabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alabilirler. İşte Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

Oy nasıl kullanılır, kaç kişi oy kullanacak? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

OY NASIL KULLANILIR?

Oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak arasıdır.

Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Seçmenler, oy vermeye giderken T.C. kimlik numarası olan kimlik belgesini yanlarına almalıdır. Cep telefonuyla kabine girmek yasaktır. Oy pusulasına mühür dışında işaret koyulmaması gereklidir. Pusulaları tek zarfa konmalı ve oy kullandıktan sonra imza atılmalıdır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Oy nasıl kullanılır, kaç kişi oy kullanacak? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

HANGİ SANDIKTA OY KULLANACAĞIM?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'ten ilan etti.

Oy nasıl kullanılır, kaç kişi oy kullanacak? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

Seçmenin oy kullanma işlemini gerçekleştireceği 6 adım şöyle:

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Oy nasıl kullanılır, kaç kişi oy kullanacak? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SON DAKİKA