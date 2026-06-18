Özbekistan - Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? Dünya Kupası maç yayın kanalı!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup karşılaşmaları sürerken, K Grubu'nda Özbekistan ile Kolombiya sahaya çıkıyor. İki ekip de turnuvadaki iddiasını güçlendirmek için önemli bir mücadeleye hazırlanıyor.Maça dair yayın bilgileri ve başlama saati futbolseverler tarafından yakından takip edilirken, karşılaşmanın detayları merak konusu olmaya devam ediyor.