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Haberler Fotohaber Özbekistan - Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? Dünya Kupası maç yayın kanalı!
Giriş Tarihi: 18.06.2026 01:09

Özbekistan - Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? Dünya Kupası maç yayın kanalı!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçları tüm hızıyla sürerken, K Grubu'nda Özbekistan ile Kolombiya karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Turnuvadaki hedefleri doğrultusunda sahaya çıkacak iki ekip de kritik mücadeleden puanla ayrılmayı amaçlıyor.Futbolseverler ise karşılaşmanın yayın saati ve ekran bilgilerini araştırmaya başladı. Özbekistan - Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir?

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Özbekistan - Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? Dünya Kupası maç yayın kanalı!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup karşılaşmaları sürerken, K Grubu'nda Özbekistan ile Kolombiya sahaya çıkıyor. İki ekip de turnuvadaki iddiasını güçlendirmek için önemli bir mücadeleye hazırlanıyor.Maça dair yayın bilgileri ve başlama saati futbolseverler tarafından yakından takip edilirken, karşılaşmanın detayları merak konusu olmaya devam ediyor.

Özbekistan - Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? Dünya Kupası maç yayın kanalı!

ÖZBEKİSTAN - KOLOMBİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Özbekistan - Kolombiya maçı Türkiye saatiyle 18 Haziran 05.00'te başlayacak. Gece programında Gana - Panama ve Özbekistan - Kolombiya karşılaşmaları izleyicilerle buluşacak

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Özbekistan - Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? Dünya Kupası maç yayın kanalı!

ÖZBEKİSTAN - KOLOMBİYA MAÇI HANGİ KANALDA?

2026 Dünya Kupası'nın resmi yayıncısı olan TRT, Özbekistan Kolombiya maçını yayınlayacak. Önemli maç, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Özbekistan - Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? Dünya Kupası maç yayın kanalı!

TRT 1 CANLI İZLE

Dünya Kupası grup maçlarını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

Özbekistan - Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? Dünya Kupası maç yayın kanalı!
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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