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Özbekistan - Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? Dünya Kupası maç yayın kanalı!
Giriş Tarihi: 18.06.2026 01:09
Özbekistan - Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? Dünya Kupası maç yayın kanalı!
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçları tüm hızıyla sürerken, K Grubu'nda Özbekistan ile Kolombiya karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Turnuvadaki hedefleri doğrultusunda sahaya çıkacak iki ekip de kritik mücadeleden puanla ayrılmayı amaçlıyor.Futbolseverler ise karşılaşmanın yayın saati ve ekran bilgilerini araştırmaya başladı. Özbekistan - Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir?