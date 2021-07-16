Özdemir Asaf Sözleri ve Şiirleri - Özdemir Asaf’ın En Güzel Aşk Şiirleri ve Sözleri

Özdemir Asaf, 11 Haziran 1923 tarihinde hayata gözlerini açmıştır. Gerçek adı ise Halit Özdemir'dir. Cumhuriyet dönemi edebiyatı ve çağdaş ve Türk şiirinin unutulmaz şairlerinden birisidir. Eskisi Kadar Özlemiyorum, Papatya, Seni Saklayacağım, Lavinia ve Dünya Kaçtı eserleri başta olmak üzere aklımıza kazınan daha birçok eseri vardır. Geçmişten günümüze kadar uzanan ve hala hayat bulan Özdemir Asaf sözleri ve şiirleri de karşımıza sıkça çıkmaktadır. Özdemir Asaf sözleri ve aşk şiirleri sosyal medyada da hala paylaşılan konular arasında yer alır. Özdemir Asaf'ın akıllarda yer edinen sözleri ve aşk şiirlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ÖZDEMİR ASAF KİMDİR?

Özdemir Asaf'ın asıl ismi Halit Özdemir'dir. 11 Haziran 1923 tarihinde Ankara'da hayata gözlerini açmıştır. Erken yaşlarda babasını kaybeden Özdemir Asaf, Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olmuştur. Daha sonra ise Hukuk Fakültesi'ne, İktisat Fakültesi'ne ve bir yıl Gazetecilik Fakültesi'ne devam etmiştir.

28 Ocak 1981 yılında hayata gözlerini yuman Özdemir Asaf'ın ilk eşi Sabahat Selma Tezakın'dan Seda isimli bir kızı olmuştur. İkinci eşi olan Yıldız Moran'dan ise üç oğlu olmuştur.