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Haberler FotoHaber Özdemir Asaf Sözleri ve Şiirleri - Özdemir Asaf’ın En Güzel Aşk Şiirleri ve Sözleri
Giriş Tarihi: 16.07.2021 22:42 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 22:42

Özdemir Asaf Sözleri ve Şiirleri - Özdemir Asaf’ın En Güzel Aşk Şiirleri ve Sözleri

Özdemir Asaf, Çağdaş Türk şiirinin özgün ve unutulmaz şairleri arasında yer alır. Eskisi Kadar Özlemiyorum, Papatya, Seni Saklayacağım, Lavinia ve Dünya Kaçtı Gözüme eserleri başta olmak üzere birçok esere imzasını atmıştır. Günümüzde hala dillerde dolaşan Özdemir Asaf sözleri ve şiirleri bulunmaktadır. Özellikle sosyal medya platformlarında Özdemir Asaf sözleri ve aşk şiirleri sıkça paylaşılmaktadır. Özdemir Asaf'ın unutulmaz sözleri ve aşk şiirlerine sizler için bu başlık altında yer verdik.

Özdemir Asaf Sözleri ve Şiirleri - Özdemir Asaf’ın En Güzel Aşk Şiirleri ve Sözleri

Özdemir Asaf, 11 Haziran 1923 tarihinde hayata gözlerini açmıştır. Gerçek adı ise Halit Özdemir'dir. Cumhuriyet dönemi edebiyatı ve çağdaş ve Türk şiirinin unutulmaz şairlerinden birisidir. Eskisi Kadar Özlemiyorum, Papatya, Seni Saklayacağım, Lavinia ve Dünya Kaçtı eserleri başta olmak üzere aklımıza kazınan daha birçok eseri vardır. Geçmişten günümüze kadar uzanan ve hala hayat bulan Özdemir Asaf sözleri ve şiirleri de karşımıza sıkça çıkmaktadır. Özdemir Asaf sözleri ve aşk şiirleri sosyal medyada da hala paylaşılan konular arasında yer alır. Özdemir Asaf'ın akıllarda yer edinen sözleri ve aşk şiirlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ÖZDEMİR ASAF KİMDİR?

Özdemir Asaf'ın asıl ismi Halit Özdemir'dir. 11 Haziran 1923 tarihinde Ankara'da hayata gözlerini açmıştır. Erken yaşlarda babasını kaybeden Özdemir Asaf, Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olmuştur. Daha sonra ise Hukuk Fakültesi'ne, İktisat Fakültesi'ne ve bir yıl Gazetecilik Fakültesi'ne devam etmiştir.

28 Ocak 1981 yılında hayata gözlerini yuman Özdemir Asaf'ın ilk eşi Sabahat Selma Tezakın'dan Seda isimli bir kızı olmuştur. İkinci eşi olan Yıldız Moran'dan ise üç oğlu olmuştur.

Özdemir Asaf Sözleri ve Şiirleri - Özdemir Asaf’ın En Güzel Aşk Şiirleri ve Sözleri

ÖZDEMİR ASAF SÖZLERİ

Çokça yağmur yağsa, temizlenir mi şu kirli dünya

Kendine gel! Seni orada bekliyorum.

İki seçeneğin var; ya kal, ya gitme!

Beni yokluğunla savaştırma, kaybederim!

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Özdemir Asaf Sözleri ve Şiirleri - Özdemir Asaf’ın En Güzel Aşk Şiirleri ve Sözleri

Ne zaman imkansızı seversen, İşte o zaman gerçek seversin.

Baharda kışı, kışında baharı özler insan. Ne uzaksa onu özler. Kavuşmak şart mı boşver. Bazı şeyler yokken güzel.

İnsanlar, insanların içerisinde, insana hasret yaşarlar

Özdemir Asaf Sözleri ve Şiirleri - Özdemir Asaf’ın En Güzel Aşk Şiirleri ve Sözleri

Neyine bağlandım bu kadar, bana bakmayan gözlerine mi yoksa benim olmayan kalbine mi?

Benim en sevdiğim söz, senden duyduğum bendir.

Sil ağzının kenarını, yine gülüşünden cennet akıyor.

Özdemir Asaf Sözleri ve Şiirleri - Özdemir Asaf’ın En Güzel Aşk Şiirleri ve Sözleri

Seni benden çıkarınca nasıl da herkessin.

Yaşamak değil, beni bu telaş öldürecek.

Makyajı akıyor… Farkında mısın herkes gibi oluyorsun.

Özdemir Asaf Sözleri ve Şiirleri - Özdemir Asaf’ın En Güzel Aşk Şiirleri ve Sözleri

Mutlu edemeyeceksen meşgul de etmeyeceksin.

Gelmesen önemli değil, Gelsen önemli olurdu.

Her korkan kaçmaz, Ama her kaçan, korkaktır.

Özdemir Asaf Sözleri ve Şiirleri - Özdemir Asaf’ın En Güzel Aşk Şiirleri ve Sözleri

İyi geceler canım derdin. Gecenin iyiliğinden çok, canın olma düşüncesi yeşerir dururdu içimde. Ben yürümeye başlayınca denizlerin üstünde karalarda koşanlar durup bana baktılar.

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