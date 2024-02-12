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Haberler Fotohaber ÖZEL GÜVENLİK SINAVI TARİHLERİ 2024 EGM: ÖGG 107 dönem sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖGG sınav giriş belgesi sorgula
Giriş Tarihi: 12.02.2024 15:41 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 15:41

ÖZEL GÜVENLİK SINAVI TARİHLERİ 2024 EGM: ÖGG 107 dönem sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖGG sınav giriş belgesi sorgula

2024 yılının ilk Özel Güvenlik Sınavı için geri sayım başladı. Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi Sınavı için başvuru sürecinin sona ermesinin ardından başvuruda bulunan adaylar sınav tarihleri için araştırmalarına başladı. Sınava az bir süre kala ÖGG sınav giriş belgeleri ÖGNET üzerinden erişime açıldı. Peki, ÖGG 107 dönem sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, ÖGG sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

ÖZEL GÜVENLİK SINAVI TARİHLERİ 2024 EGM: ÖGG 107 dönem sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖGG sınav giriş belgesi sorgula

2024 yılı birinci Özel Güvenlik Sınavı için tarihler belli oldu. Güvenlik olmak isteyen adayların katılım sağlayacağı sınav bu ay içerisine gerçekleşecek. İşte ÖGG 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi Sınav tarihleri

ÖZEL GÜVENLİK SINAVI TARİHLERİ 2024 EGM: ÖGG 107 dönem sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖGG sınav giriş belgesi sorgula

107. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 yılının ilk ÖGG sınav tarihi belli oldu. Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınav 24 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.

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ÖZEL GÜVENLİK SINAVI TARİHLERİ 2024 EGM: ÖGG 107 dönem sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖGG sınav giriş belgesi sorgula

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav soru ve cevapları 27 Şubat günü erişime açılacak. Sınav sonuçları 15 Mart tarihinde adaylarla paylaşılacak.

ÖZEL GÜVENLİK SINAVI TARİHLERİ 2024 EGM: ÖGG 107 dönem sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖGG sınav giriş belgesi sorgula

SINAVIN UYGULANMASI

Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır. Herhangi bir ek süre verilmeyecek. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyecek.

Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacak. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecek.

Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacak. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacak. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak.

ÖZEL GÜVENLİK SINAVI TARİHLERİ 2024 EGM: ÖGG 107 dönem sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖGG sınav giriş belgesi sorgula

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

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