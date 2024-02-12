ÖZEL GÜVENLİK SINAVI TARİHLERİ 2024 EGM: ÖGG 107 dönem sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖGG sınav giriş belgesi sorgula

Giriş Tarihi: 12.02.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
15:41
2024 yılının ilk Özel Güvenlik Sınavı için geri sayım başladı. Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi Sınavı için başvuru sürecinin sona ermesinin ardından başvuruda bulunan adaylar sınav tarihleri için araştırmalarına başladı. Sınava az bir süre kala ÖGG sınav giriş belgeleri ÖGNET üzerinden erişime açıldı. Peki, ÖGG 107 dönem sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, ÖGG sınav giriş belgesi sorgulama ekranı