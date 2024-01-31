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Haberler Fotohaber Özlü Sözler - Yazarlardan, Şairlerden ve Düşünürlerden Etkileyici Özlü Sözler
Giriş Tarihi: 31.01.2024 11:33 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 11:36

Özlü Sözler - Yazarlardan, Şairlerden ve Düşünürlerden Etkileyici Özlü Sözler

Özlü sözlerin insan ruhuna olan kuvvetli etkisi inkâr edilemez bir gerçekliktir. Özlü sözler hem yazar hem de okurlar için önemli bir anlam ifade etmekte olup, çoğu zaman nesilden nesle de aktarırlar. Kimi zaman bir aşk, kimi zamansa bir nasihat özlü sözler arasında yerini alabilir. Yazarlardan, şairlerden ve düşünürlerden etkileyici sözler okumak, hissedilenleri anlatmak adına iyi bir yöntem olarak görülür.

Özlü Sözler - Yazarlardan, Şairlerden ve Düşünürlerden Etkileyici Özlü Sözler

Özlü sözler genellikle bir durumu ifade etmek, birilerine seslenebilmek ya da düşünceleri en etkili yolla paylaşabilmek için okunması ve bilinmesi gereken alıntılardır. Özlü sözleri okuyarak öğrenmek hem okurlara farklı bir bakış açısı kazandıracak hem de duygusal olarak yoğun bir hissiyata neden olacaktır. Yazarlardan, şairlerden ve düşünürlerden etkileyici özlü sözler okuyan kişilerin anlatımları her zaman daha akıcı ve etkili olur.

Özlü Sözler - Yazarlardan, Şairlerden ve Düşünürlerden Etkileyici Özlü Sözler

Yazarlardan ve Şairlerden Etkileyici Özlü Sözler

Dünyada ve Türkiye'de pek çok yazarın etkileyici sözler yazdığı, milyonlarca insanın kalbine dokunduğu göz önüne alındığında bir özlü sözler derlemesi yapmak daha da fazla önem kazanmaktadır. Liste şeklinde hem Türkiye'den hem de dünyadan örneklerle özlü sözler aşağıda listelendiği şekildedir.

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Özlü Sözler - Yazarlardan, Şairlerden ve Düşünürlerden Etkileyici Özlü Sözler
  • "İnsan bazen sadece yorgun hissediyor. Küs, yalnız ya da aşık değil." (Cemal Süreya).
  • "Birine hayallerini sormak, onun ruhunu anlamak için en iyi yöntemdir." (William James)
  • "Mum olmak kolay değildir. Işık olmak için önce yanmak lazımdır." (Mevlâna)
  • "Her şey göründüğü gibi değildir. Eğer öyle olsaydı elimize aldığımız deniz suyu da mavi renkte olurdu." (George Orwell)
Özlü Sözler - Yazarlardan, Şairlerden ve Düşünürlerden Etkileyici Özlü Sözler
  • "Ve beklenenler, neden hep vazgeçildikten sonra gelir?" (Oğuz Atay)
  • "Dünya, kalbi hassas olan kişilere çok ağır geliyor." (Cahit Zarifoğlu)
  • "Bütün çabam kimseye muhtaç olmadan yaşamak. Ve bütün umudum da kendimde." (Montaigne)
  • "Bir ara insanları anladığımı sandım. Sonra sandığımı anladım." (Freud)
Özlü Sözler - Yazarlardan, Şairlerden ve Düşünürlerden Etkileyici Özlü Sözler
  • "Beni üzecek gücü sana verdiğim için kendimden özür dilerim." (Franz Kafka)
  • "Unutma, düşman kör nişancıdır. Dostun ise nereden yaralayacağını çok iyi bilir…" (La Edri)
  • "En güzel intikam başarıdır. Seni sevmeyen herkesi üzer." (Lacan)
  • "Boş bir kafa, şeytanın çalışma odasıdır." (Platon)
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