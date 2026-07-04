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Paraguay- Fransa maçı ne zaman,saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? 2026 FİFA Dünya Kupası son 16 turu
Giriş Tarihi: 04.07.2026 10:34
Paraguay- Fransa maçı ne zaman,saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? 2026 FİFA Dünya Kupası son 16 turu
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı Paraguay- Fransa mücadelesiyle sürecek. Son 32 turunda önemli sonuçlara imza atan iki ekip, çeyrek finale yükselme hedefiyle sahaya çıkacak. Futbolseverler, mücadelenin oynanacağı gün, başlama saati, yayın bilgileri ve mücadeleye ilişkin ayrıntıları araştırıyor.Peki, Paraguay- Fransa maçı ne zaman,saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, mücadeleye ilişkin merak edilenler...