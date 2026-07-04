Paraguay- Fransa maçı ne zaman,saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? 2026 FİFA Dünya Kupası son 16 turu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turunu geçerek son 16 turuna yükselen Paraguay ve Fransa, çeyrek final bileti için sahaya çıkacak. 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu mücadelesi, ABD'nin Philadelphia kentinde bulunan Lincoln Financial Field Stadyumu'nda oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmada galip gelen ekip, Dünya Kupası'nda son sekiz takım arasına adını yazdıracak.