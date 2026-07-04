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Haberler Fotohaber Paraguay- Fransa maçı ne zaman,saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? 2026 FİFA Dünya Kupası son 16 turu
Giriş Tarihi: 04.07.2026 10:34

Paraguay- Fransa maçı ne zaman,saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? 2026 FİFA Dünya Kupası son 16 turu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı Paraguay- Fransa mücadelesiyle sürecek. Son 32 turunda önemli sonuçlara imza atan iki ekip, çeyrek finale yükselme hedefiyle sahaya çıkacak. Futbolseverler, mücadelenin oynanacağı gün, başlama saati, yayın bilgileri ve mücadeleye ilişkin ayrıntıları araştırıyor.Peki, Paraguay- Fransa maçı ne zaman,saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, mücadeleye ilişkin merak edilenler...

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Paraguay- Fransa maçı ne zaman,saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? 2026 FİFA Dünya Kupası son 16 turu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turunu geçerek son 16 turuna yükselen Paraguay ve Fransa, çeyrek final bileti için sahaya çıkacak. 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu mücadelesi, ABD'nin Philadelphia kentinde bulunan Lincoln Financial Field Stadyumu'nda oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmada galip gelen ekip, Dünya Kupası'nda son sekiz takım arasına adını yazdıracak.

Paraguay- Fransa maçı ne zaman,saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? 2026 FİFA Dünya Kupası son 16 turu

PARAGUAY - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Paraguay ile Fransa arasındaki 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu karşılaşması, 5 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak. Cumartesiyi pazara bağlayan gece gerçekleşecek mücadele, Türkiye saati ile 00.00'da başlayacak.

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Paraguay- Fransa maçı ne zaman,saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? 2026 FİFA Dünya Kupası son 16 turu

PARAGUAY - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Paraguay - Fransa maçı, TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşma, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de takip edilebilecek.

Paraguay- Fransa maçı ne zaman,saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? 2026 FİFA Dünya Kupası son 16 turu

PARAGUAY VE FRANSA SON 16 TURUNA NASIL YÜKSELDİ?

Paraguay, son 32 turunda Almanya ile normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada penaltı atışları sonucunda rakibine 4-3 üstünlük kurarak son 16 turuna çıktı. Fransa ise İsveç'i 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Paraguay- Fransa maçı ne zaman,saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? 2026 FİFA Dünya Kupası son 16 turu

PARAGUAY - FRANSA MAÇININ GALİBİ KİMLE OYNAYACAK?

Paraguay - Fransa eşleşmesinde tur atlayan takım, çeyrek finalde Kanada - Fas maçının kazananıyla karşı karşıya gelecek.

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