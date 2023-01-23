Parsel Sorgulama Nasıl Yapılır? E-Devlet Arsa, Ada, Tapu Parsel Sorgulama Ekranı

Tapu Kadastro Parsel Sorgulama TAKBİS

TAKBİS, Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminin kısaltmasıdır. Ada parsel sorgulama işlemini e-devlet üzerinden de yapabilirsiniz. Tüm ada parsel sorgulama sistemleri TAKBİS ile senkronize şekilde çalışır. Ada parsel sorgulama ile ilgili kullanacağınız çok sayıda sistem vardır. Bu sistemler arasında en pratik olan mekanizma, ada parsel sorgulaması kapsamında geliştirilmiş olan uygulamalardır. Android ya da IOS sistemine uygun şekilde hazırlanan bu uygulamalar ile ilgili konumun hangi ada parsele ait olduğunu ya da ilgili ada parselin nerede olduğunu bulabilirsiniz. Uygulama mağazalarını kullanarak söz konusu programları indirebilirsiniz.