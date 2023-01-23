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Haberler Fotohaber Parsel Sorgulama Nasıl Yapılır? E-Devlet Arsa, Ada, Tapu Parsel Sorgulama Ekranı
Giriş Tarihi: 23.01.2023 16:31 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 16:32

Parsel Sorgulama Nasıl Yapılır? E-Devlet Arsa, Ada, Tapu Parsel Sorgulama Ekranı

Parsel sorgulama, arsa ya da konut satışı esnasında gündeme gelir. Ada parsel sorgulama işlemi ile parselin nerede olduğunu harita üzerinde görebilirsiniz. E devlet tapu parsel sorgulama ile de bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Tapu kadastro parsel sorgulama TAKBİS kısaltması ile bilinir. Vatandaşlar gayrımenkul satı n alma işlemleri için bu sorgulamayı yaparak bahsi geçen mülke dair araştırmalarını gerçekleştirmektedir. E devlet arsa parsel sorgulama nasıl yapılır ya da ada parsel sorgulama nasıl yapılır sorularının cevaplarını sizler için araştırdık ve yazımızda derledik.

Parsel Sorgulama Nasıl Yapılır? E-Devlet Arsa, Ada, Tapu Parsel Sorgulama Ekranı

Parsel sorgulama işlemi, tapu işlemlerine geçmeden önce gündeme gelir. Ada parsel sorgulama işlemi daha gerçekçi tapu işlemleri için gereklidir. E devlet tapu parsel sorgulama sisteminin gelişmiş özelliklerini de kullanabilirsiniz. Tapu kadastro parsel sorgulama TAKBİS sistemi beklentinize cevap verecek niteliktedir. E devlet arsa parsel sorgulama nasıl yapılır işleminin son derece pratik olduğuna şahit olacaksınız. Ada parsel sorgulama nasıl yapılır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Parsel Sorgulama Nasıl Yapılır? E-Devlet Arsa, Ada, Tapu Parsel Sorgulama Ekranı

Parsel Sorgulama Nasıl Yapılır?

Herhangi bir gayrimenkulü satın almaya karar verdikten sonra söz konusu mülk ile ilgili detaylı bir araştırma yapmanız gerekir. Yapacağınız araştırmaya tapu parsel sorgulama işlemi ile başlayabilirsiniz. Yapacağınız sorgulama ile talip olduğunuz gayrimenkulün resmi kayıtlarla arasında bir tezat olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Ada parsel sorgulama işlemi günümüzde en güvenilir ve geçerli olan sistemdir.

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Parsel Sorgulama Nasıl Yapılır? E-Devlet Arsa, Ada, Tapu Parsel Sorgulama Ekranı

Ada Parsel Sorgulama Nereden Yapılır?

Ada parsel sorgulama, taşınmazın konumu ve resmi kayıtlarda ne şekilde yer aldığı ile ilgili size ihtiyacınız olan bilgiyi verecektir. Her tapunun üzerinde gayrimenkule ait bir ada parsel numarası vardır. Bu numara, gayrimenkulün hangi konumda olduğunu hassas bir şekilde gösterir. Milimetrik hata payı ile hazırlanmış olan bu sistem, farklı bir konumda olan gayrimenkulün satın alınmasını imkânsız kılar.

Parsel Sorgulama Nasıl Yapılır? E-Devlet Arsa, Ada, Tapu Parsel Sorgulama Ekranı

Tapu Kadastro Parsel Sorgulama TAKBİS

TAKBİS, Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminin kısaltmasıdır. Ada parsel sorgulama işlemini e-devlet üzerinden de yapabilirsiniz. Tüm ada parsel sorgulama sistemleri TAKBİS ile senkronize şekilde çalışır. Ada parsel sorgulama ile ilgili kullanacağınız çok sayıda sistem vardır. Bu sistemler arasında en pratik olan mekanizma, ada parsel sorgulaması kapsamında geliştirilmiş olan uygulamalardır. Android ya da IOS sistemine uygun şekilde hazırlanan bu uygulamalar ile ilgili konumun hangi ada parsele ait olduğunu ya da ilgili ada parselin nerede olduğunu bulabilirsiniz. Uygulama mağazalarını kullanarak söz konusu programları indirebilirsiniz.

Parsel Sorgulama Nasıl Yapılır? E-Devlet Arsa, Ada, Tapu Parsel Sorgulama Ekranı

Ada parsel sorgulama işlemi günümüzün modern işlemlerinden biridir. Talip olacağınız gayrimenkulün hangi ada parsel üzerinde olduğunu bilmeniz, içiniz rahat şekilde alım-satım yapmanızı sağlayacaktır. E-devlet sistemi üzerinden de yapacağınız bu sorgulama ile ada parsel ile ilgili pratik şekilde bilgi sahibi olabilirsiniz.

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