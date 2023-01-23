Parsel Sorgulama Nasıl Yapılır? E-Devlet Arsa, Ada, Tapu Parsel Sorgulama Ekranı

Parsel sorgulama, arsa ya da konut satışı esnasında gündeme gelir. Ada parsel sorgulama işlemi ile parselin nerede olduğunu harita üzerinde görebilirsiniz. E devlet tapu parsel sorgulama ile de bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Tapu kadastro parsel sorgulama TAKBİS kısaltması ile bilinir. Vatandaşlar gayrımenkul satı n alma işlemleri için bu sorgulamayı yaparak bahsi geçen mülke dair araştırmalarını gerçekleştirmektedir. E devlet arsa parsel sorgulama nasıl yapılır ya da ada parsel sorgulama nasıl yapılır sorularının cevaplarını sizler için araştırdık ve yazımızda derledik.