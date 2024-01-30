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Haberler Fotohaber Pasaport Ücretleri 2024 - 6 Ay, 1, 2, 3, 5, 10 Yıllık Pasaport Ücreti, Harç ve Defter Bedeli Ne Kadar?
Giriş Tarihi: 30.01.2024 12:46 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 12:48

Pasaport Ücretleri 2024 - 6 Ay, 1, 2, 3, 5, 10 Yıllık Pasaport Ücreti, Harç ve Defter Bedeli Ne Kadar?

Pasaport ücretleri 2024 yılında da yeniden değerleme oranına göre değişikliğe uğradı. Yurt dışına çıkmak için ihtiyaç duyulan pasaportların kaç yıllık olduğuna göre bir durum değerlendirmesi yapılarak uygun olan pasaport süresi tercih edilebilir. 2024 yılında geçerli olacak şekilde 6 Ay, 1, 2, 3, 5, 10 yıllık pasaport ücretleri belli oldu. Ayrıca harç ve defter bedeli ne kadar sorularının da yanıtı kesin olarak belirlendi.

Pasaport Ücretleri 2024 - 6 Ay, 1, 2, 3, 5, 10 Yıllık Pasaport Ücreti, Harç ve Defter Bedeli Ne Kadar?

Pasaport ücretleri 2024 yılında harçlarda meydana gelen yeniden değerleme oranı nedeniyle değişkenlik gösterdi. Pasaport, yurt dışına çıkabilmek için her vatandaşın ihtiyaç duyduğu resmi bir diplomatik belgedir. Bu nedenle pasaport ücretleri 2024 yılında da önemini kaybetmedi. 6 ay, 1, 2, 3, 5, 10 yıllık pasaport ücreti ile birlikte pasaport ücreti, harç ve defter bedeli ne kadar konuları kesinlik kazandı.

Pasaport Ücretleri 2024 - 6 Ay, 1, 2, 3, 5, 10 Yıllık Pasaport Ücreti, Harç ve Defter Bedeli Ne Kadar?

Pasaport Ücretleri 2024

Pasaport defter ücretleri 2024 yılında 790 TL olarak belirlenmiştir. Defter ücreti pasaportun süresi ne kadar olursa olsun aynıdır ve değişmez.

Bu nedenle pasaportun ücretini belirleyen esas madde harç ücretidir. 6 aydan 4 yıla kadar olan pasaport ücretli değişkenlik göstermekte olup, 4 yıldan 10 yıla kadar olan pasaport harç süresi birbiriyle aynıdır.

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Pasaport Ücretleri 2024 - 6 Ay, 1, 2, 3, 5, 10 Yıllık Pasaport Ücreti, Harç ve Defter Bedeli Ne Kadar?

6 Ay, 1, 2, 3, 5, 10 Yıllık Pasaport Ücreti

2024 yılında geçerli olacak pasaport ücretleri aşağıdaki gibidir;

  • 6 Aylık Pasaport - 2.429,30 TL
  • 1 Yıllık Pasaport - 3.186,30 TL
  • 2 Yıllık Pasaport - 4.207,30 TL
  • 3 Yıllık Pasaport - 6. 348,30 TL
  • 4 - 10 Yıllık Pasaport - 8. 623,30 TL
Pasaport Ücretleri 2024 - 6 Ay, 1, 2, 3, 5, 10 Yıllık Pasaport Ücreti, Harç ve Defter Bedeli Ne Kadar?

Harç ve Defter Bedeli Ne Kadar?

Pasaportları ücretinin belirlenmesinde harç ve defter bedellerinin toplanması sonucunda bir toplam fiyat elde edilir. Bu nedenle pasaportların kaç yıllık olduğuna bakarak fiyatları öğrenebilir ve seyahat edilebilir.

Pasaport Ücretleri 2024 - 6 Ay, 1, 2, 3, 5, 10 Yıllık Pasaport Ücreti, Harç ve Defter Bedeli Ne Kadar?
  • 6 Aylık Pasaport: 1.639,30 TL Harç + 790 TL Defter = 2.429,30 TL
  • 1 Yıllık Pasaport: 2.396,60 TL Harç + 790 TL Defter = 3.186,30 TL
  • 2 Yıllık Pasaport: 3.912,60 TL Harç + 790 TL Defter = 4.702,30 TL
  • 3 Yıllık Pasaport: 5.558,30 TL Harç + 790 TL Defter = 6.348,30 TL
  • 4-10 Yıllık Pasaport: 7.833 TL Harç + 790 TL Defter = 8.623,30 TL
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