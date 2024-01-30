Giriş Tarihi: 30.01.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
12:48
Pasaport Ücretleri 2024 - 6 Ay, 1, 2, 3, 5, 10 Yıllık Pasaport Ücreti, Harç ve Defter Bedeli Ne Kadar?
Pasaport ücretleri 2024 yılında da yeniden değerleme oranına göre değişikliğe uğradı. Yurt dışına çıkmak için ihtiyaç duyulan pasaportların kaç yıllık olduğuna göre bir durum değerlendirmesi yapılarak uygun olan pasaport süresi tercih edilebilir. 2024 yılında geçerli olacak şekilde 6 Ay, 1, 2, 3, 5, 10 yıllık pasaport ücretleri belli oldu. Ayrıca harç ve defter bedeli ne kadar sorularının da yanıtı kesin olarak belirlendi.