Pasaport Ücretleri 2024 - 6 Ay, 1, 2, 3, 5, 10 Yıllık Pasaport Ücreti, Harç ve Defter Bedeli Ne Kadar?

Pasaport Ücretleri 2024

Pasaport defter ücretleri 2024 yılında 790 TL olarak belirlenmiştir. Defter ücreti pasaportun süresi ne kadar olursa olsun aynıdır ve değişmez.

Bu nedenle pasaportun ücretini belirleyen esas madde harç ücretidir. 6 aydan 4 yıla kadar olan pasaport ücretli değişkenlik göstermekte olup, 4 yıldan 10 yıla kadar olan pasaport harç süresi birbiriyle aynıdır.