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Haberler Fotohaber PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ, OKUL VAR MI? 14 Mayıs 2023 seçimleri sonrası 15 Mayıs okullar tatil mi, yarım tatil mi?
Giriş Tarihi: 09.05.2023 17:07 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 17:07

PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ, OKUL VAR MI? 14 Mayıs 2023 seçimleri sonrası 15 Mayıs okullar tatil mi, yarım tatil mi?

14 Mayıs günü Türkiye seçime gidecek. 81 ilde milyonlarca kişi 28. dönem milletvekillerini ve 13. cumhurbaşkanı adayını seçecek. Oy kullanma işlemlerinin önemli bir çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yapılacak ve sabaha kadar sayımlar devam edecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 15 mayıs okullar tatil mi, pazartesi okul var mı sorularına yanıt aramakta. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, pazartesi günü okul var mı yok mu, okullar tatil mi? 15 Mayıs okullar tatil mi, yarım gün mü? İşte konu hakkında detaylar

PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ, OKUL VAR MI? 14 Mayıs 2023 seçimleri sonrası 15 Mayıs okullar tatil mi, yarım tatil mi?

14 Mayıs günü Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine gidilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda sandıklar konulacak ve geç saatlere kadar oy sayımları yapılacak. Bu noktada, "15 Mayıs okullar tatil mi olacak 2023?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki, pazartesi günü okullar tatil mi? İşte detaylar

PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ, OKUL VAR MI? 14 Mayıs 2023 seçimleri sonrası 15 Mayıs okullar tatil mi, yarım tatil mi?

15 MAYIS 2023 OKULLAR TATİL Mİ?

Türkiye Genel Seçimleri için oy kullanma işlemleri genel olarak okullarda gerçekleşecek. Oy sayım işlemlerinin devam etmesi dolayısıyla okulların resmi tatil sayılıp sayılmayacağı merak ediliyordu.

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PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ, OKUL VAR MI? 14 Mayıs 2023 seçimleri sonrası 15 Mayıs okullar tatil mi, yarım tatil mi?

SEÇİMDE SONRA 15 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

14 Mayıs Pazar günü oy verme işlemleri Pazar günü saat 08:00'de başlarken saat 17.00'da oy verme sona erecek. Seçimler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yapılacak.

PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ, OKUL VAR MI? 14 Mayıs 2023 seçimleri sonrası 15 Mayıs okullar tatil mi, yarım tatil mi?

Oy kullanma işlemi saat 17.00'da bittikten sonra oy sayım ve teslim işlemleri başlayacak. Oy sayım işlemleri geç saatlere kadar sürdüğü için 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü okullar ders arası verecek.

PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ, OKUL VAR MI? 14 Mayıs 2023 seçimleri sonrası 15 Mayıs okullar tatil mi, yarım tatil mi?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ertesi günü eğitim öğretime 1 gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız."

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