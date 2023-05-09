Giriş Tarihi: 09.05.2023 17:07 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 17:07

PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ, OKUL VAR MI? 14 Mayıs 2023 seçimleri sonrası 15 Mayıs okullar tatil mi, yarım tatil mi?

14 Mayıs günü Türkiye seçime gidecek. 81 ilde milyonlarca kişi 28. dönem milletvekillerini ve 13. cumhurbaşkanı adayını seçecek. Oy kullanma işlemlerinin önemli bir çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yapılacak ve sabaha kadar sayımlar devam edecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 15 mayıs okullar tatil mi, pazartesi okul var mı sorularına yanıt aramakta. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, pazartesi günü okul var mı yok mu, okullar tatil mi? 15 Mayıs okullar tatil mi, yarım gün mü? İşte konu hakkında detaylar