Giriş Tarihi: 12.07.2023 14:06 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 14:07

Pera Palas’ta Gece Yarısı 2. Sezon var mı olacak mı? Bomba paylaşım! Pera Palas’ta Gece Yarısı 2. Sezon bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Başrollerinde Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı'nın Yer Aldığı 'Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın 2. Sezonu Geliyor! Dijital platformda ilk sezonu beğeni gören dizi sonrası iki oyuncu da en iyi oyuncu ödüllerinin sahibi olmuştu. Dizinin ikinci sezonunu bekleyen binlerce kişi ise gözünü "'Pera Palas'ta Gece Yarısı 2. Sezon var mı, ne zaman çıkacak?" sorularının yanıtına çevirdi. Henüz 2. sezon tarihi duyurulmayan 'Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın çok yakında izleyiciyle buluşacağının sinyalleri ise yine dizinin başrol oyuncularından geldi. Peki, Pera Palas'ta Gece Yarısı 2. Sezon var mı, ne zaman çıkacak? İşte detaylar.