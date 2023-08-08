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Haberler Fotohaber Perseid meteor yağmuru ne zaman 2023? Perseid meteor yağmuru Türkiye’den görülecek mi, nasıl izlenir?
Giriş Tarihi: 08.08.2023 14:10 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 14:11

Perseid meteor yağmuru ne zaman 2023? Perseid meteor yağmuru Türkiye’den görülecek mi, nasıl izlenir?

Perseid meteor yağmuru nedir, nasıl izlenir soruları yanıt arıyor. Her yıl gerçekleşen 8 meteor yağmuru arasında en gözle görüneni olan Perseid'i milyonlar merakla bekliyor. Yıldız kayması olarak da bilenen bu doğa olayı, yaz mevsimine denk gelmesi sebebiyle daha az ışık kirliliğinin bulunmasıyla birlikte daha net görünmekte. Bu noktada Perseid meteor yağmuru 2023 ne zaman başlıyor ve bitiyor, nasıl izlenir soruları yöneltilmekte. 1992 yılında Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşan doğa olayı, heyecanla beklenmekte. Peki, Perseid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? İşte konu hakkında detaylar

Perseid meteor yağmuru ne zaman 2023? Perseid meteor yağmuru Türkiye’den görülecek mi, nasıl izlenir?

Perseid meteor yağmuru ne zaman, nasıl izlenir, Türkiye'den görülecek mi soruları gündemdeki yerini almış durumda. Bu hafta olması beklenen meteor yağmuru, görülen en net meteor yağmurları arasında yer alıyor.

Perseid meteor yağmuru ne zaman 2023? Perseid meteor yağmuru Türkiye’den görülecek mi, nasıl izlenir?

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN 2023?

Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen gök taşı veya meteor yağmurları, her yıl 8 kez gerçekleşiyor. Gök taşlarının son derece yüksek hızlarla dünya atmosferine girerek sürtünme sonucu yanmasıyla oluşan yağmurlarının en dikkat çekicisi ise 12-13 Ağustos gecesi yaşanacak. Perseid (Perse) gök taşı yağmuru, yaz mevsimine denk gelmesi nedeniyle ışık kirliliğinin az olduğu yüksek rakımlı alanlarda daha rahat izlenecek.

Dünya'nın Perseid akıntısının en yoğun bölümünü 13 Ağustos Pazar günü sabah 4 civarında keseceği tahmin ediliyor.

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Perseid meteor yağmuru ne zaman 2023? Perseid meteor yağmuru Türkiye’den görülecek mi, nasıl izlenir?

Gök taşı yağmuru olayları, her yıl dünyada 8 kez yaşanıyor. Bunlar Quadrantid (Dörtlük), Lyrid (Çalgı), Eta Aquarid (Eta Kova), Delta Aquarid (Delta Kova), Perseid (Kahraman-Perce), Orionid (Avcı), Leonid (Aslan) ve Geminid (İkizler) olarak adlandırılıyor.

Perseid meteor yağmuru ne zaman 2023? Perseid meteor yağmuru Türkiye’den görülecek mi, nasıl izlenir?

METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde, meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek. Uzmanlar en uygun nokta olarak Erciyes'i gösteriyor.

Perseid meteor yağmuru ne zaman 2023? Perseid meteor yağmuru Türkiye’den görülecek mi, nasıl izlenir?

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Perseids ya da Perseid gök taşı yağmuru, en bilinen gök taşı yağmurlarından biridir.

Perseid meteor yağmurları, 1992 yılında Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşur. Bu meteor yağmurları, Güneş'in etrafında dönüşü sırasında Dünya'nın bu kozmik toz bulutuna rastlaması sonucu gerçekleştiğinden her yıl aynı dönemde gözlemlenir.

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