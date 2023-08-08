Giriş Tarihi: 08.08.2023 14:10 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 14:11

Perseid meteor yağmuru ne zaman 2023? Perseid meteor yağmuru Türkiye’den görülecek mi, nasıl izlenir?

Perseid meteor yağmuru nedir, nasıl izlenir soruları yanıt arıyor. Her yıl gerçekleşen 8 meteor yağmuru arasında en gözle görüneni olan Perseid'i milyonlar merakla bekliyor. Yıldız kayması olarak da bilenen bu doğa olayı, yaz mevsimine denk gelmesi sebebiyle daha az ışık kirliliğinin bulunmasıyla birlikte daha net görünmekte. Bu noktada Perseid meteor yağmuru 2023 ne zaman başlıyor ve bitiyor, nasıl izlenir soruları yöneltilmekte. 1992 yılında Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşan doğa olayı, heyecanla beklenmekte. Peki, Perseid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? İşte konu hakkında detaylar