PMYO 2500 öğrenci alımı başvuru şartları nelerdir, ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte 2023 PA PMYO ile polislik başvuru şartları, tarihleri, ekranı!

PMYO başvuru süreciyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Polislik Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim görmek isteyen adaylar gelen sınav duyurusuyla beraber "2023 PMYO başvuru şartları nelerdir, ne zaman ve nasıl yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. Duyuruya göre yeni dönemde toplamda 2500 öğrenci alımı gerçekleşecek. Bu kapsamda ise başvurular belirtilen tarihlerde e-Devlet aracılığıyla yapılacak. Peki, 2023 PMYO başvuru şartları nelerdir, ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte PA PMYO ile polislik başvuru şartları, tarihleri ve tüm detaylar.