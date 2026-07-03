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Giriş Tarihi: 03.07.2026 08:35

POLİS MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2026: Yeni başkomiser ve polis memuru maaşları ne kadar olacak?

Haziran ayı enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte milyonlarca memurun gözü Temmuz zammı oranlarına çevrilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan binlerce polis memuru ve komiser, toplu sözleşme ile enflasyon farkının maaşlara nasıl yansıyacağını merak ediyor. Yılın ikinci yarısı için geçerli olacak yeni polis maaşı ne kadar sorusu son veriyle birlikte yanıt buluyor.

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POLİS MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2026: Yeni başkomiser ve polis memuru maaşları ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan veriler doğrultusunda, kamu görevlilerinin 2026 yılının ikinci yarısında alacağı maaşlar netlik kazanıyor. Yılın ilk 5 ayında kümülatif olarak yüzde 12,41 seviyesine ulaşan memur artış oranı, bugün duyurulacak Haziran ayı enflasyon endeksiyle nihai halini alacak. Polis maaş zammı hesaplama işlemleri de bu doğrultuda başlayacak.

POLİS MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2026: Yeni başkomiser ve polis memuru maaşları ne kadar olacak?

MEMUR MAAŞ ZAMMI BELİRLENİYOR

Toplu sözleşme hükümlerine göre memur ve memur emeklileri yılın ikinci dönemi için yüzde 7 oranında sabit bir zam alacak. Ancak bu orana ek olarak, ilk 6 aydaki enflasyon farkı olarak maaşlara ilave edilecek. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ve ekonomistlerin tahminlerine göre, Haziran ayı verilerinin de eklenmesiyle toplam artışın yüzde 13,93 seviyesine gelmesi bekleniyor.

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POLİS MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2026: Yeni başkomiser ve polis memuru maaşları ne kadar olacak?

ZAMLI POLİS MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Açıklanacak resmi veriler öncesinde son tahminlere göre, 8/1 derecesinde görev yapan ve mesleğe yeni adım atmış bir polis memuru mevcut 81.617 TL'lik aylığından yaklaşık 92.994 TL seviyesine yükselecek.

POLİS MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2026: Yeni başkomiser ve polis memuru maaşları ne kadar olacak?

BAŞKOMİSER 3/1

Mevcut: 89.214 TL

%13,93: 101.642 TL

POLİS MEMURU 8/1

Mevcut: 81.617 TL

%13,93: 92.986 TL

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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