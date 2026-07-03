POLİS MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2026: Yeni başkomiser ve polis memuru maaşları ne kadar olacak?

MEMUR MAAŞ ZAMMI BELİRLENİYOR

Toplu sözleşme hükümlerine göre memur ve memur emeklileri yılın ikinci dönemi için yüzde 7 oranında sabit bir zam alacak. Ancak bu orana ek olarak, ilk 6 aydaki enflasyon farkı olarak maaşlara ilave edilecek. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ve ekonomistlerin tahminlerine göre, Haziran ayı verilerinin de eklenmesiyle toplam artışın yüzde 13,93 seviyesine gelmesi bekleniyor.