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POLİS MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2026: Yeni başkomiser ve polis memuru maaşları ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 03.07.2026 08:35
POLİS MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2026: Yeni başkomiser ve polis memuru maaşları ne kadar olacak?
Haziran ayı enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte milyonlarca memurun gözü Temmuz zammı oranlarına çevrilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan binlerce polis memuru ve komiser, toplu sözleşme ile enflasyon farkının maaşlara nasıl yansıyacağını merak ediyor. Yılın ikinci yarısı için geçerli olacak yeni polis maaşı ne kadar sorusu son veriyle birlikte yanıt buluyor.