POLİS TAYİNLERİ AÇIKLANDI MI, ne zaman, bu ay mı? EGM Polis atama, tayin/yer değiştirmeleri son durum!

POLİS TAYİNLERİ AÇIKLANDI MI?

Polis tayinleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili en son açıklama geçtiğimiz yıl gelmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada 28 bin 62 polisin atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirtmişti.