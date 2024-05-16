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Haberler Fotohaber POLİS TAYİNLERİ AÇIKLANDI MI, ne zaman, bu ay mı? EGM Polis atama, tayin/yer değiştirmeleri son durum!
Giriş Tarihi: 16.05.2024 09:43 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 09:43

POLİS TAYİNLERİ AÇIKLANDI MI, ne zaman, bu ay mı? EGM Polis atama, tayin/yer değiştirmeleri son durum!

Polis tayinleri gündemde! Mayıs - Haziran aylarında yapılması beklenen Polis atama ve yer değiştirme süreci hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. 2023 yılında 28 bin 62 polis atama ve tayin işlemi gerçekleştirilmişti. Peki, polis tayinleri açıklandı mı, ne zaman yapılacak? İşte, EGM Polis atama, tayin/yer değiştirmeleri hakkında son durum!

POLİS TAYİNLERİ AÇIKLANDI MI, ne zaman, bu ay mı? EGM Polis atama, tayin/yer değiştirmeleri son durum!

EGM tarafından 2024 yılı polis atama ve yer değiştirme işlemleri gündemde! Geçtiğimiz sene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 bin 62 polisin atama ve yer değiştirme işlemlerinin sonuçlandığını duyurmuştu. Şimdi ise gözler 2024 Polis atama, tayin/yer değiştirme sürecine çevrildi. Peki, Polis tayin/yer değiştirmeleri ne zaman?

POLİS TAYİNLERİ AÇIKLANDI MI, ne zaman, bu ay mı? EGM Polis atama, tayin/yer değiştirmeleri son durum!

POLİS TAYİNLERİ AÇIKLANDI MI?

Polis tayinleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili en son açıklama geçtiğimiz yıl gelmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada 28 bin 62 polisin atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirtmişti.

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POLİS TAYİNLERİ AÇIKLANDI MI, ne zaman, bu ay mı? EGM Polis atama, tayin/yer değiştirmeleri son durum!

POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN 2024?

Polis atama ve yer değiştirme sürecine ilişkin henüz EGM'den açıklama gelmedi.

2023 yılında genel atama kapsamında 28 bin 62 polis atama ve tayin işlemi yapılmıştı ve atama süreci haziran ayında tamamlanmıştı.

POLİS TAYİNLERİ AÇIKLANDI MI, ne zaman, bu ay mı? EGM Polis atama, tayin/yer değiştirmeleri son durum!

EGM POLİS ATAMA, TAYİN/YER DEĞİŞTİRMELERİ

2024 polis tayinlerinin Mayıs ayı sonunda duyurulması ve tüm EGM polis atamalarının Haziran ayı içerisinde sonuçlandırılması ön görülüyor.

POLİS TAYİNLERİ AÇIKLANDI MI, ne zaman, bu ay mı? EGM Polis atama, tayin/yer değiştirmeleri son durum!
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