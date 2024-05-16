Giriş Tarihi: 16.05.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
09:43
POLİS TAYİNLERİ AÇIKLANDI MI, ne zaman, bu ay mı? EGM Polis atama, tayin/yer değiştirmeleri son durum!
Polis tayinleri gündemde! Mayıs - Haziran aylarında yapılması beklenen Polis atama ve yer değiştirme süreci hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. 2023 yılında 28 bin 62 polis atama ve tayin işlemi gerçekleştirilmişti. Peki, polis tayinleri açıklandı mı, ne zaman yapılacak? İşte, EGM Polis atama, tayin/yer değiştirmeleri hakkında son durum!