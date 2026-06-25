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Polonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri VNL maçı
Giriş Tarihi: 25.06.2026 11:13
Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 11:22
Polonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri VNL maçı
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Polonya ilekarşı karşıya gelecek. İlk maçında Çin'e set vermeyen geçen milliler, ev sahibi ekip karşısında ikinci galibiyetini hedefliyor. Karşılaşmanın saati, yayıncı kanalı ve oynanacağı salon belli oldu. Peki, Polonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?