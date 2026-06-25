Polonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri VNL maçı

Filenin Efeleri, VNL'in Polonya etabında ikinci maçına çıkmaya hazırlanıyor. Çin karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetin ardından milliler, turnuvanın ev sahibi ekiplerinden Polonya ile karşılaşacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı, bu maçı da alarak rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.