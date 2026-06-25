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Haberler Fotohaber Polonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri VNL maçı
Giriş Tarihi: 25.06.2026 11:13 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 11:22

Polonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri VNL maçı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Polonya ilekarşı karşıya gelecek. İlk maçında Çin'e set vermeyen geçen milliler, ev sahibi ekip karşısında ikinci galibiyetini hedefliyor. Karşılaşmanın saati, yayıncı kanalı ve oynanacağı salon belli oldu. Peki, Polonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Polonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri VNL maçı

Filenin Efeleri, VNL'in Polonya etabında ikinci maçına çıkmaya hazırlanıyor. Çin karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetin ardından milliler, turnuvanın ev sahibi ekiplerinden Polonya ile karşılaşacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı, bu maçı da alarak rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Polonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri VNL maçı

POLONYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Polonya-Türkiye voleybol maçı, 25 Haziran 2026 Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma, 2026 Voleybol Milletler Ligi erkekler ikinci hafta programı kapsamında oynanacak.

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Polonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri VNL maçı

POLONYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Filenin Efeleri'nin Polonya ile oynayacağı VNL mücadelesi, TRT Spor Yıldız /Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

Polonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri VNL maçı

FİLENİN EFELERİ ÇİN MAÇINI KAZANDI

A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL'in ikinci hafta açılış maçında Çin'i 3-0 mağlup etti. Milliler karşılaşmayı 25-16, 25-19 ve 25-21'lik setlerle kazandı.

Çin galibiyetinin ardından Filenin Efeleri, Polonya etabında sırasıyla Polonya, Arjantin ve Belçika ile karşılaşacak.

Polonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri VNL maçı

FİLENİN EFELERİ'NİN KALAN VNL MAÇLARI

  • 25 Haziran Perşembe: Polonya-Türkiye / 21.00
  • 27 Haziran Cumartesi: Türkiye-Arjantin / 21.30
  • 28 Haziran Pazar: Belçika-Türkiye / 17.30

Milli takımın Polonya etabındaki maç programı Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından duyuruldu.

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